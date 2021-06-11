父亲在她14岁时病逝，表姐几年前在车祸中去世，短短几年内失去两名亲人，令黄萱遭受很大的打击。不过，她秉着对空手道的热爱，勇敢克服生活中一道道难关。

九岁时被父亲送到新加坡空手道总会习武，17岁时加入触式橄榄球（Touch Rugby）队。如今的黄萱是国家空手道队主力选手，也是女子七人制橄榄球国家队队员之一。

黄萱（21岁，学生）12年前开始学空手道，12岁时赢得人生第一枚金牌。这九年中，黄萱参加过数十场本地和国际比赛，夺得数十枚金牌。目前，她正为2021年东南亚运动会空手道项目备战。

除了空手道，她也在华侨中学（高中部）时加入触式橄榄球队，并夺得2017年和2018年的全国中学校际赛女子甲组冠军。在这无限的光芒下，却藏着许多悲伤、遗憾和不懈的努力。黄萱14岁那年，父亲因病离世，留下母亲、姐姐和她。与她感情最好的表姐也在几年前的车祸中不幸去世。短短几年内面对亲人的突然离世，令年纪轻轻的她遭受很大的打击。

此外，黄萱在为比赛训练的同时，也得兼顾学业。她在备考O水准和A水准时，还必须为空手道和橄榄球比赛加强训练。

黄萱受访时透露，她曾在几场比赛中受伤，康复期间，行动不便，不能继续练空手道和橄榄球。虽然她遭遇现实残酷的打击，但是她不忘父亲与表姐对她的期许，以及她最初的梦想，因此她努力不懈地做复健运动，一年内完全康复。

“虽然这几年很辛苦，但是为了爸爸，为了自己最初的热忱，辛苦一点也不要紧。”

黄萱目前在新加坡国立大学修读心理学和生命科学，同时继续勤练空手道和橄榄球，为国家、为离世的亲人争光。