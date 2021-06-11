先付订金 孕妇惊悉陪月嫂 同月接两单生意

陪月嫂竟然有分身术，同个月答应帮两名产妇坐月？

准妈妈通过朋友找上这名陪月嫂，对方声称手头紧，向她要了500元订金。准妈妈付钱后越想越不妥，查询下发现陪月嫂同一个月份还接了另一单生意，愤然报警。

陈女士（40岁，文员）联系上《联合晚报》，诉说自己被一名无良陪月嫂欺骗，害她目前离预产期仅剩三个月，却还未找到合适的陪月嫂。

她说，自己的预产期是9月9日，因此从年头起就开始物色合适的陪月嫂人选。

今年2月，陈女士在一位朋友的介绍下，联系上一名陪月嫂，对方立刻发来多段自己顾婴儿的视频，并再三表示自己的陪月经验足够。陈女士也对她感到非常满意，双方并通过口头约定下来。

陈女士说，口头约定后，对方就几次催促说要先交订金，但陈女士表示自己是高龄孕妇加上“胎儿不稳定”，因此坚持要等自己做完筛查测试后，才缴付订金。

结果，陈女士在3月1日忽然收到对方发来短信表示遇到经济困难，问陈女士是否可以先转500元订金给她。陈女士二话不说，就从银行账户转账给她。

陈女士过后越想越觉得不妥，上网一查，发现不少产妇对这名陪月嫂的评价不佳，其中两人更表示陪月嫂曾开口借钱，过后迟迟不还。

取消陪月 报警处理

陈女士还联系上另一名孕妇，对方表示自己预产期也在9月，在3月9日已经转了800元订金给同一名陪月嫂，对方答应为自己陪月。

这让陈女士气愤不已，“我明明在3月1日交了订金，对方在九天后却又接了新的工作，而且预产期都是在9月，这简直就是欺骗。”

陈女士立刻发信息取消了对方的陪月服务，并报警处理。警方受询时证实接获这起报案。

完整报道，请翻阅2021年6月11日《联合晚报》。