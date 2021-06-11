脱口罩挑衅推肩踩脚 男女“夹攻”安全大使

一对男女左右夹击，男子故意拉下口罩，挑衅安全距离大使说“来抓我呀！”；女子则凑上前用力推大使的肩膀，还踩在她脚上，两人因以粗暴方式对待安全距离大使而被警方调查。

警方发布文告指出，介于25岁至54岁的三男一女在三起不同的案件中，因使用粗暴方式对执法人员及不遵守安全距离被警方调查，其中一人今天（6月11日）被控上法庭。

其中一起案件发生在今年5月26日，地点是哥罗福巷。当时一名安全距离大使正在执勤，遇见一群没有戴好口罩的人士，于是上前提醒他们将口罩戴好。

其中一名54岁男子不但不听劝，反而挑衅安全距离大使，故意将口罩拉下，然后对着她说：“来抓我啊！”

紧接着，一名25岁女子靠近安全距离大使，然后用力推了她的肩膀，又踩了她的脚，再和男子双双离去。

不满被提醒而发生争执

据《联合晚报》了解，这两名男女是相识的友人，当时是因为不满安全距离大使的提醒，才和大使发生争执。

经调查后，警方很快确认这对男女的身份，目前正因使用刑事武力、蓄意伤人及不遵守安全距离而被调查。

动用刑事武力可被判监禁长达三个月，罚款1500元，或两者兼施。

蓄意伤人可被判监禁最长三年，罚款5000元，或两者兼施。

另外两起案件则分别发生在红山巷及义顺11街的组屋底层，其中在红山巷熟食中心辱骂安全距离大使的男子，今天因辱骂公务员被控上法庭。

完整报道，请翻阅2021年6月11日《联合晚报》。