维护青少年心理健康 他们有新看法

我国在2019年开启了“群策群力,共创未来” (Singapore Together)运动,在一系列的对话会后,超过20个新加坡群策群力行动联盟(SG Together Alliances for Action,简称行动联盟)宣布成立了。

其中一个就是青年心理健康网络(Youth Mental Well-being Network)。且看两名年轻人如何通过这个行动联盟,一起集思广益,帮助青少年建设更美好的未来。

她 要协助弱势孩童

花俪庭计划通过钓鱼、脚车等活动,培养孩子的自信和健全心理。(图/受访者提供)

29岁的花俪庭自小家境贫寒,从小学到高中时代,靠的是社区的各种经济援助计划、社区义工的帮忙,让她体会到社会援助对弱势家庭的重要。

如今,花俪庭饮水思源,在教育领域工作的她投入时间和精力,要帮助缺乏支援网络的孩童,回馈社会。

去年2月间,她响应 “群策群力,共创未来”的吁请,加入青年心理健康网络行动联盟。目前,她负责带领其中一支小组“Driving Resilience and Inspiration for the Next Generation”,(简称DRIFTING ),意为‘建立坚毅,启发下一代’,和组员要将计划化成实际行动。

以10岁至12岁孩童为对象

冠病疫情中,DRIFTING小组继续通过网络视频积极交流。(图/受访者提供)

DRIFTING要帮助的是10岁到12岁之间的弱势孩童。这些孩子缺乏家庭支援网络,大多没有参加学校的课外活动,也容易受到其他边缘少年的不良影响,而且是社会服务网络没有照顾到的“漏网之鱼”。

花俪庭说:“这些小孩正进入学习自立、建立自我价值观的成长阶段。人际关系和学校课业的转变和压力,加上缺少正面的影响,他们可能会比较叛逆,也容易成为边缘少年。”

DRIFTING计划通过四大活动:钓鱼、骑脚车、画画和自然考察,让孩子参与,学习掌握不同活动的技能。每项活动为期六个月。

在国大曾修读心理和社会学的花俪庭表示:“我们希望通过活动,协助他们扩大社交圈子。他们也能从学习和进行社区任务中,学会面对困难、解决问题,提高自信和自我效能感,培养起亲社会的心态和行为。”

DRIFTING小组希望和学校、警察部队、社会服务网络等合作,推荐需要帮助的小孩。第一阶段的目标是吸引40名小孩,并计划在今年年底试验性推出核心活动。

汇集社区的力量

花俪庭加入行动联盟后,认识了志同道合的人,为同样的理念一起努力。(摄于社交活动人数收紧前)(图/受访者提供)

花俪庭透露,计划有官方的牵引,但更大的动力来自民众和社区。

“DRIFTING的核心组员有13人,当中有老师、社工,也有在银行界工作和瑜伽教练。最年轻的有18岁的学生,也有40多岁的专业人士。”

她表示,社区里有很多热心人士和机构,如有脚车店老板答应让他们在店里进行脚车维修活动,而一些学府和画廊也很乐意支持。

一些曾是边缘少年的人士,也会和小孩分享人生经历,让孩童从他们的人生故事中受到启发,积极向上。

加入行动

如果你有兴趣,不妨加入成为DRIFTING当义工。器材和工具的捐赠,如脚车、维修工具、画画、钓鱼器具、望远镜,或是用来摄制孩童活动的摄像器材,一律欢迎。 有兴趣参与或捐赠物品的公众,可以通电邮drifting_ymwbn@gmail.com与小组联络。

他 要助青年管理情绪

孙极评要通过家长手册,引导青少年心理朝健康的方向发展。(图/受访者提供)

28岁的孙极评经历过不少情绪颠簸,了解心理健康在成长阶段的重要性。

孙极评在国立大学法学院任教。他在修读法律和公共政策双学位时,做装修的父亲因为视网膜脱落、单眼短暂失明,不得不暂停工作,过后也因为年纪渐大而放慢工作脚步。

由于父亲是家中的唯一经济支柱,原本要从事政策制定工作的孙极评就到法律事务所工作帮补家用。无法实现梦想,同时开始踏入社会工作,很多方面都要适应,造成他不小的压力。

他在念小学时,父亲的生意出现困难而陷入经济危机,家人不得不卖掉组屋来偿还债务,加上先后经历几名亲人去世的伤痛,他非常了解不安、担忧和悲痛的情绪给青少年身心带来的影响。

“加上亚洲家庭的观念比较保守,对于死亡、失败等负面课题总是避而不谈,所以一些青少年受到情绪打击时不知如何是好,很多时候会陷入恶性循环,对身心造成影响。”

撰写家长手册 助他们引导孩子

孙极评去年2月间参与青年心理健康网络的工作,与另外两名核心组员,从去年12月中就策划撰写一本浅白的家长手册,希望协助他们引导孩子更好地管理心理健康,包括掌控情绪和面对困难。

他们将采访心理学家、辅导员等专家,采集及整理各种管理心理健康的方法,也希望能通过教育部或家庭服务中心等管道分发手册。

孙极评说:“我们将以不同成长阶段的青少年来分类,比如小学生可能面对小六会考的压力,中学生或高中生可能面对自我身份的问题,刚踏入社会工作的毕业生则要适应职场的压力。”

他表示,现代青少年面对不少新冒起的社会问题,例如网络霸凌、在网络世界迷失自我、甚至是性骚扰和侵犯等。因此,这个家长手册也会涵盖这些新课题。

通过密集和深入的对话,孙极评和组员要帮助青年的计划得以落实。(受访者提供)

成立两年来 共创未来见成效

“群策群力,共创未来”是副总理王瑞杰在2019年6月发起的运动,邀请国人与政府合作,共同塑造我国的未来。

它在本月成立两周年,在这期间,已经有1万6900名新加坡人参与了运动下举办的“群策群力,共创未来,越战越勇”对话会分享了经济和社会能如何在冠病疫情中越战越勇的想法,超过20个行动联盟也宣告成立了。

行动联盟是要通过跨领域的合作,动员公众和私人业界的力量与官方合作,为新加坡的经济、社会等关键领域,在应对疫情时提出能解决问题的方案,并迅速展开行动。除了旅游、零售、贸易等就业与经济的行动联盟,也有协助势群体和改进社会援助,例如低薪工友、青年心理健康网络、提升教育、提升年长者数码技能等的行动联盟。

参与者先通过对话,向官方了解相关领域的全貌,有了深入了解后,就由像花俪庭和孙极评的志愿者负责召集和协调,安排进一步的交流、沟通和脑力激荡,与民众和业界人士探讨解决问题的方案。

民众业界合力 打造美好家园

业界和民众紧密合作、集思广益,在官方的牵引下,更能协助打造更美好的家园。这个模式的运作成效有目共睹:

“正确回收”公民工作小组(#RecycleRight Citizens’ Workgroup)改善了家庭回收资源的方式。

“工作与生活和谐公民咨询小组”(Citizens’ Panel on Work-Life Harmony)针对如何协助国人实现工作与生活的和谐提出宝贵建议。

让新加坡人参与家园实体建设的反馈,例如各大社区里的公园建设,还有通过“新加坡青年行动计划”(SG Youth Action Plan)的活动,让青年为心目中设想的新加坡提出建议,并促成乌节路一些地区打造成青年社区空间的索美塞地带(Somerset Belt)。

你也能参与 做出贡献

