星耀樟宜按计划下周一重开 所有搭客大厦继续不对外开放

新加坡民航局和樟宜机场集团将拨出1500万元，协助约5000名员工适应收紧后的安全运作措施。

樟宜机场在5月20日以后就再没有员工确诊冠病，星耀樟宜将按照原定计划在下星期一（6月14日）重开。为了让机场员工有更多时间适应新的分区运作模式，所有搭客大厦将继续不对外开放，直至另行通知。

新加坡民航局和樟宜机场集团也会拨出1500万元，协助约5000名员工适应收紧后的安全运作措施。

樟宜机场感染群的108名病患当中，有43人是机场员工。根据樟宜机场集团和民航局昨天发布的联合文告，当中42人已经出院，仍有一人在普通病房，不必输氧。

当局也说，所有搭客大厦和星耀樟宜的消毒清洗工作已经完成。由于新的分区运作模式较为复杂，员工需要一些时间适应，所有搭客大厦将继续不对外开放，只有持机票的乘客和机场员工能进出。当局会在日后公布搭客大厦的重开日期。

为了更好地控制冠状病毒的传播，樟宜机场自上个月起按照传染风险，划分为三个分区。其中第一区属于最高风险级别，在这区工作的员工每隔七天须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，中间也得接受抗原快速检测（ART）。

樟宜机场自本月3日起，试行让这区部分员工改用TracieX呼吸检测器取代ART。

TracieX是在上个月27日获得卫生科学局临时授权使用，这款呼吸检测器的敏感度和特异性分别超过95％和超过99％。换言之，呼吸检测能够测出至少95％的确诊者，在健康受检者当中只有少过1％的假阳结果。

除了TracieX，由本地起步公司Breathonix研发的另一款呼吸检测器同样在上个月获得卫生科学局临时授权使用，目前在大士关卡试用。

易华仁：呼吸检测器是“改变的关键”

参与试行计划的机场员工会在每天下班后到设在停车场的检测区接受检测。他们只须对着检测筒吹气，气体再经由机器分析，两分钟内就可得知结果。相较之下，ART结果一般须等15至30分钟才出炉。

交通部长易华仁昨天走访樟宜机场了解新的分区运作，他随后受访时将呼吸检测器形容为“改变的关键”（game changer），不仅检测结果更快出炉，也因为非侵入性质，员工在接受检测时不会感到不适。

“我们会逐步扩大这款呼吸检测器的使用，收集更多数据让相关当局评估呼吸检测器的敏感度和特异性。”

若试行计划顺利，所有在第一区工作的机场员工将陆续改用呼吸检测器。当局指出，这能增加机场的检测频率，更快速探测并将机场社群内的潜在病例隔离开来。

在第一区工作的员工除了更频繁接受检测，也不能与其他区员工互动，他们有专用的进出口及用餐和休息区，工作时也必须穿上更高级别的个人防护服。

为了协助这区约5000名员工适应这些较严格的措施，民航局和樟宜机场集团将拨出1500万元，为他们提供为期六个月的援助。这笔资金将用来供应员工值班时的三餐以及个人防护装备，每名员工也会有一笔特别津贴。

易华仁指出，他期待樟宜机场能够再次成为繁荣的航空枢纽，而分区运作模式以及收紧条例等措施，都将协助机场实现这个目标。“在这个过程中，我们必须审慎行事，评估风险并确保所有措施到位，才能确保全体机场员工、旅客以及新加坡人的安全。”