近期出现三起病例 爱雍乌节关闭四天

卫生部文告指出，近期确诊的社区病例当中有三人在爱雍·乌节（ION Orchard）工作，为了阻断病毒传播的路径以及进行清洁和消毒，当局下令商场从6月12日至15日关闭四天，16日重新开放。5月28日至6月11日曾在商场工作的所有员工、租户和承包商须接受强制的冠病拭子检测。

多起冠病病例与爱雍·乌节商场有关联，作为预防措施，商场将从今天（6月12日）上午7时起关闭四天，以便进行清洁和消毒工作。

卫生部昨晚的文告指出，近期确诊的社区病例当中有三人在爱雍·乌节（ION Orchard）工作，为了阻断病毒传播的路径以及进行清洁，当局下令商场从6月12日至15日关闭四天，16日重新开放。

5月28日至6月11日曾在商场工作的所有员工、租户和承包商须接受强制的冠病拭子检测。6月3日至11日曾到商场购物，或使用相关设施的公众，也可以接受免费的检测；穿过商场前往毗邻建筑或者乌节地铁站的公众则无须受检。

爱雍·乌节昨晚也发声明指出，商场关闭期间，公众可以继续使用ION Orchard Link和ION Paterson Link这两个24小时开放的地下走道，商场租户这段期间的租金也将减免。

早前通报的病例当中，有两起与爱雍·乌节有关，他们分别是商场Four Leaves面包店的35岁马来西亚籍女销售员，以及受雇于家具与室内装修公司Grandwork Interior的29岁缅甸籍维修工人。

昨天增九病例三起来自社区

昨天新增的三起社区病例当中，也有一起与爱雍·乌节相关。这名病患是57岁的女性推销员，在商场地下2层的佳宁药房（Guardian）工作。她7日开始感觉喉咙发干，10日耳朵疼痛之后才求医，并在当天确诊。

另外两名社区病例分别是一名50岁女性清洁工以及在Marina Ariel拖船上工作的38岁印度尼西亚籍男子。

在来福士城办公楼以及莱佛士码头一号大厦（One Raffles Quay）工作的清洁工已经于上个月29日接种第二剂疫苗，她没有出现症状。

拖船船员则从6月7日开始陆续出现发烧、失去味觉和嗅觉等冠病症状，但他到10日才求医。他此前一直待在船上。

我国昨天新增九起冠病确诊病例，其中有六起属境外输入，宿舍则没有出现病例，感染群也没有增加。

六起输入病例中，五人是新加坡公民或永久居民，他们分别从印度和美国返新；另外一人是持特别证件的船员，该船自印尼抵境，但船员尚未下船。

截至昨天中午，本地累计确诊病例共6万2245起。

卫生部昨天晚间在答复媒体询问时也透露，在后港8道周边组屋进行的冠病聚合酶链式反应（PCR）检测工作已经结束，所有受检居民和访客当中未发现新确诊病例。

接受检测的一共有4384人，包括后港8道第506座组屋访客以及附近七座组屋的居民和访客。这七座组屋分别是后港10道第511座；后港8道第681、683和684座；后港4道682座；以及后港61街685和698座。