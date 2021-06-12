四款自助检测仪敏感度76.6％至98.1％ 专家：应查看有效期限仔细阅读指示

传染病专科医生林丽明强调，如果自助检测仪使用不当，或样本的病毒载量过低，都有可能出现假阴结果。受感染者可能以为自己没有染疫，并在尚未出现症状的情况下，不自觉地传播病毒。

从下周三（6月16日）起，公众可在三大药房买到获卫生科学局临时批准的四款冠病自助检测仪。虽然这四款同属抗原快速检测，但使用方法稍有不同。受访专家提醒，在药房购买检测仪时，应查看包装上的有效期限，使用前也须仔细阅读指示。

目前获批的四款自助检测仪都使用鼻腔拭子进行检测，不能伸进喉咙采集样本。在大型活动实施的活动前检测，同样采用抗原快速检测（ART），但必须由受过训练的专业医疗人员采用鼻咽（nasopharyngeal）拭子采集样本。自助检测仪采用的鼻腔拭子只须伸进鼻孔约2公分处，用法较为简单，也能减少不适。

伊丽莎白诺维娜专科中心Rophi Clinic传染病专科医生林丽明说，ART自助检测仪的敏感度（sensitivity）多数达七八成，比聚合酶链式反应（PCR）检测逾九成敏感度的“黄金标准”低，但供自行检测用途其实已经足够。

比起等待化验室花上一两天处理PCR检测样本，自助检测呈阳者可立即自行隔离，以确保不会传染他人。

《联合早报》对四款获批的自助检测仪进行比较，发现它们的敏感度介于76.6％至98.1％，而且特异性（specificity）都超过99％。敏感度指的是把受感染者的样本测为阳性的能力，而特异性是把未受感染者的样本测为阴性的能力。

林丽明强调，如果自助检测仪使用不当，或样本的病毒载量过低，都有可能出现假阴结果。受感染者可能以为自己没有染疫，并在尚未出现症状的情况下，不自觉地传播病毒。

自助检测呈阴，意味着受检者在检测当下并没有染疫，但也有可能处于病毒潜伏期。若一两天后仍持续出现症状，应重复检测，并尽快求医和接受PCR检测。

负责开发其中一款检测仪的雅培亚太区新兴市场传染病业务部门副总裁乔哈尔（Sanjeev Johar）受访时透露，下来数月将为新加坡供应几百万个ART检测仪，供专业医疗人员和公众自行检测使用，分发数量将由卫生部决定。

自助检测仪的零售价将由卫生部和三大药房制定，预计每个介于10元至13元。这三家指定药房是佳宁药房、仁益药房和屈臣氏药房。