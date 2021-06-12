市区小贩：多数人在家办公 21日恢复堂食生意还是难做

本地疫情若持续受控，五人以内的堂食可在后一周（6月21日）起恢复，但在市区营业的受访小贩指出，只要大多数人持续在家办公、游客量未回到疫情前水平，他们的生意还是会继续受重创，堂食仍无法带动大量客流，盼政府下来给予补助。

在厦门街熟食中心、麦士威熟食中心等位于市区的场所营业的小贩告诉《联合早报》，恢复堂食未必是带动人潮到市区用餐的“灵药”。随着当局前天宣布，居家办公依旧是默认工作模式，厦门街熟食中心素食摊贩洪素枝（56岁）大叹生意还是难做。