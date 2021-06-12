市区小贩：多数人在家办公 21日恢复堂食生意还是难做 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 陈美谕 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 高警戒解封第二阶段禁止堂食，多数上班族也继续在家办公，厦门街熟食中心一些小贩选择在这期间暂停营业，有的则继续苦撑，盼上班族能尽快回公司上班，增加摊位生意。虽然昨天的午餐人潮不如以往，但中午12时有不少人前去打包。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 本地疫情若持续受控，五人以内的堂食可在后一周（6月21日）起恢复，但在市区营业的受访小贩指出，只要大多数人持续在家办公、游客量未回到疫情前水平，他们的生意还是会继续受重创，堂食仍无法带动大量客流，盼政府下来给予补助。在厦门街熟食中心、麦士威熟食中心等位于市区的场所营业的小贩告诉《联合早报》，恢复堂食未必是带动人潮到市区用餐的“灵药”。随着当局前天宣布，居家办公依旧是默认工作模式，厦门街熟食中心素食摊贩洪素枝（56岁）大叹生意还是难做。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 堂食 居家办公 口罩“飞”到家门前 两男子险动手 骑电单车被迷你巴士猛撞 送餐员抛飞3米吐血