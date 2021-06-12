杨益财当选消协新任会长 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄伟曼 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 消协新任会长杨益财（右）昨天感谢林谋泉过去15年为了推动保护消费者的运动而做出的贡献。（消协提供） 字体大小: 小 中 大 全国职工总会助理秘书长、拉丁马士区议员杨益财当选新加坡消费者协会新任会长。下来三年任期内，他将带领团队探讨如何继续在数码时代更好地捍卫本地消费者的利益。在消协服务长达15年的现任会长林谋泉即将卸任。消协昨天（6月11日）举行第48次会员大会，选举与委任新一届中央委员会。它在文告中指出，杨益财身为消协的消费者授权专任小组组长，过去两年曾领导小组推出两个重要的手机应用，让消费者货比三家，协助他们在购物时做知情的决定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 消费者协会 消协 杨益财 口罩“飞”到家门前 两男子险动手 骑电单车被迷你巴士猛撞 送餐员抛飞3米吐血