杨益财当选消协新任会长

全国职工总会助理秘书长、拉丁马士区议员杨益财当选新加坡消费者协会新任会长。下来三年任期内，他将带领团队探讨如何继续在数码时代更好地捍卫本地消费者的利益。

在消协服务长达15年的现任会长林谋泉即将卸任。

消协昨天（6月11日）举行第48次会员大会，选举与委任新一届中央委员会。它在文告中指出，杨益财身为消协的消费者授权专任小组组长，过去两年曾领导小组推出两个重要的手机应用，让消费者货比三家，协助他们在购物时做知情的决定。