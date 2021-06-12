用方言讲故事 1300余年长者隔空听“武松打虎”

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年6月12日 5:00 AM

自由文史工作者李国樑身着鲜红上衣，用广东话大动作说故事，非常引人入胜，让隔空观看的1300多名老人家身历其境。（全盛文化企业提供）
自由文史工作者李国樑身着鲜红上衣，用广东话大动作说故事，非常引人入胜，让隔空观看的1300多名老人家身历其境。（全盛文化企业提供）

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“新加坡的华人当中，广东人占约20%，但是不少其他籍贯的人也懂粤语，因为很多人是看着香港片长大的，用粤语说古典故事，能唤起长辈们小时候的记忆。”

自由文史工作者李国樑（60岁）昨天应全盛文化企业邀请，透过网络平台让《水浒传》人物武松“现身”在1329名老人的眼前。包括圣路加乐龄关怀中心和仁慈医院等63家疗养院与乐龄活动中心的长者透过连线，听他在25分钟里，一会儿比手画脚、一会儿变换腔调演说“武松打虎”。

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