用方言讲故事 1300余年长者隔空听“武松打虎” 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 自由文史工作者李国樑身着鲜红上衣，用广东话大动作说故事，非常引人入胜，让隔空观看的1300多名老人家身历其境。（全盛文化企业提供） 字体大小: 小 中 大 “新加坡的华人当中，广东人占约20%，但是不少其他籍贯的人也懂粤语，因为很多人是看着香港片长大的，用粤语说古典故事，能唤起长辈们小时候的记忆。”自由文史工作者李国樑（60岁）昨天应全盛文化企业邀请，透过网络平台让《水浒传》人物武松“现身”在1329名老人的眼前。包括圣路加乐龄关怀中心和仁慈医院等63家疗养院与乐龄活动中心的长者透过连线，听他在25分钟里，一会儿比手画脚、一会儿变换腔调演说“武松打虎”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 广惠肇留医院 全盛文化企业 粤语说故事 口罩“飞”到家门前 两男子险动手 骑电单车被迷你巴士猛撞 送餐员抛飞3米吐血