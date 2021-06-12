《海峡》学校零用钱基金受惠者 15岁女生用奖金买扬琴追梦 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年6月12日 5:00 AM 课外活动表现出色的30名《海峡时报》学校零用钱基金受惠者昨日各获1000元的现金奖励，并出席线上颁奖典礼。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 由投资管理公司资本集团（Capital Group）赞助，课外活动表现出色的30名《海峡时报》学校零用钱基金受惠者昨日各获得1000元的现金奖励。这是资本集团第二次与《海峡时报》学校零用钱基金携手颁发奖金，鼓励在非学术领域具有天赋的学生追求自己的梦想。就读中正中学（义顺）的林祉亿（15岁）是获奖者之一。她从小学一年级就开始学扬琴，如今是中正中学（义顺）华乐团的副团长兼扬琴小组组长，今年参与了新加坡青年节，还曾代表学校为来自中国的交流生表演琴艺。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 学校零用钱基金 奖金 口罩“飞”到家门前 两男子险动手 骑电单车被迷你巴士猛撞 送餐员抛飞3米吐血