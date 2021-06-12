《海峡》学校零用钱基金受惠者 15岁女生用奖金买扬琴追梦

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来自 / 联合早报

文 /
陈歆媁

发布 / 2021年6月12日 5:00 AM

课外活动表现出色的30名《海峡时报》学校零用钱基金受惠者昨日各获1000元的现金奖励，并出席线上颁奖典礼。（海峡时报）
课外活动表现出色的30名《海峡时报》学校零用钱基金受惠者昨日各获1000元的现金奖励，并出席线上颁奖典礼。（海峡时报）

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由投资管理公司资本集团（Capital Group）赞助，课外活动表现出色的30名《海峡时报》学校零用钱基金受惠者昨日各获得1000元的现金奖励。

这是资本集团第二次与《海峡时报》学校零用钱基金携手颁发奖金，鼓励在非学术领域具有天赋的学生追求自己的梦想。

就读中正中学（义顺）的林祉亿（15岁）是获奖者之一。她从小学一年级就开始学扬琴，如今是中正中学（义顺）华乐团的副团长兼扬琴小组组长，今年参与了新加坡青年节，还曾代表学校为来自中国的交流生表演琴艺。

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