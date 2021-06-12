读者：一个账号可阅读三份华文报 平板电子报省钱省纸扩大视野

使用平板电子报应用阅读早报的读者汪优茵上月28日投稿至《联合早报》交流站版，分享她使用平板电子报约一个月的真实体验和好处。

“省钱、省纸，还不用跟另一半抢报纸，我认为平板电子报的好处真的太多了。”

使用平板电子报应用阅读《联合早报》的读者汪优茵上月28日投稿至交流站版，分享她使用平板电子报约一个月的真实体验。

汪优茵接受采访时说，她享受“书香味”，学生时期开始就有读报习惯。她一向来不爱在网络上阅读文章，一度认为自己不能接受电子报。因此，尽管她之前就知道平板电子报这个产品，她仍偏爱阅读报纸。直到有一天，她看见平板电子报的促销广告，才开始思索是否要改变。

她说：“当时想，只要每月20多元就能享阅早报、晚报和新明日报的电子报，还附送一台三星Galaxy平板电脑，这么划算，何乐而不为？怎么知道，这一试就爱不释手！”

身为全职华文补习教师的汪优茵说，《联合早报》的新闻和文章也经常是她上课的题材。高警戒解封第二阶段防疫措施期间，由于必须通过网络授课，平板电子报给了她另一个便利。她只需三个动作——截屏、储存、分享报道给学生即可，不必再打印范文。

她说：“一个账号可阅读三份华文报，让我看见了不同角度的报道方式，扩大了我的视野。最重要的是，真的省了好多纸张。”

平板电子报全面升级

她笑说，现在她和丈夫一人一台平板，在同一个空间阅读同一份报纸，还能讨论新闻课题，不必像以前那样，偶尔还会因为“抢报纸”而闹别扭。

目前，华文报平板电子报有两个配套：WIFI平板型号（每月24元9角）以及全新推出的“升级版”LTE平板型号（每月34元9角）。

无论那个型号，平板都预先设置华文报电子报应用，用户只要开启应用，无须登录就可开始阅读《联合早报》《联合晚报》和《新明日报》当天的电子报，以及过去13天的电子报。

不同的是，LTE平板型号配套附送的是三星Galaxy Tab S6 Lite（LTE）平板电脑（价值698元），配备10.4英寸大尺寸显示屏，附带仿铅笔设计的S Pen及更纤薄轻巧的机身。此外，其处理器升级至2.3GHz，使主机运行得更顺畅，让阅读体验更上一层楼。

华文报平板电子报有两种型号：WIFI平板型号和LTE平板型号，都是爱阅报的爸爸的贴心好礼。

父亲节配套促销 附送174元9角礼品

为了在父亲节感谢爸爸们的辛劳，早报今年推出贴心平板电子报配套促销，额外附送总值高达174元9角的礼品。凡在本月30日前订阅华文报平板电子报配套（LTE型号），每月付费34元9角（30个月合约），除了三星Galaxy Tab S6 Lite（LTE）平板电脑外，还将获得三星128GB Micro SD卡（价值39元9角）、六个月免费每月3GB新电信无合约通讯配套（价值120元）、全国免费派送服务（价值15元），让订户能体会到“足不出户，便知天下事”的乐趣。

欲了解订阅详情可上网https://zbsub.sg/lte或拨打订阅热线63191800（周一至周五上午8时30分至傍晚6时，公共假期除外）。