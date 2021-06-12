今年6月榴梿“迟到” 营业额同比降两三成

6月榴梿飘香，公众下来几周应可开始享用马来西亚进口的榴梿。由于疫情和气候的因素，今年的榴梿季节比去年晚了一两周，导致商家的营业额与过去两年同期相比下降两三成，价格目前保持稳定。

受访的榴梿供应商都指出，目前榴梿在马国刚刚开始成熟落地，因此产量还是有限，而且质量不一定是最好的。同时又遇上我国的高警戒解封第二阶段以及马国疫情加剧，难免影响生意额。

Combat Durian老板洪篥铵（55岁）表示，今年3月和4月的天气不太好，影响了收成，所以这一两周每天都只引进大约200公斤的榴梿。

她说：“再多几周，等大部分榴梿都落地后，希望会有更多好质量的榴梿供我们选择。到时如果本地也能堂食，相信生意会好转。以往高峰期时，我们每天都可进口500公斤的榴梿。”

717榴梿贸易商吴奎龙（69岁）也认为榴梿季节才刚开始，担心生意额是否有很大的影响还言之过早。他决定再等一等，等到下周之后才开始每天进口榴梿。

他说：“季节才刚开始，榴梿质量不是最好，而且总产量还没有到最多，所以没有办法挑选最好的榴梿。因此下周我们会测试市场需求，之后才确定每天引进多少榴梿。”

因为马国疫情的关系，榴梿不容易出口到中国，吴奎龙认为今年的榴梿价格也会因此比较稳定。“如果可以大量出口到中国，供应给本地的货源就会减少，导致价格炒高。”

完整报道，请翻阅2021年6月12日的《联合晚报》。