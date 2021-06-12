骑电单车被迷你巴士猛撞 送餐员抛飞3米吐血

骑电单车的送餐员不知何故被迷你巴士撞飞，抛飞三米倒地吐血。目睹这一幕的汽车司机挺身而出，要把拍到的现场照交给警方。肇祸67岁的迷你司机，涉疏忽驾驶导致他人重伤被捕。

这起车祸发生在昨天（6月11日）下午5时06分，地点是靠近芽笼路和芽笼20巷的交界处。

《联合晚报》接到数名读者通知，指上述路段发生一起涉及一辆电单车和一辆迷你巴士的车祸，导致该路段出现严重阻塞。

《联合晚报》记者赶抵现场，目击者梁先生（42岁）受访时说，当时他刚好把车停泊在路旁的停车位，一下车就目睹行驶在前方车道的迷你巴士，不知何故撞倒骑行在巴士左边的电单车。

“当时‘碰’的一声，我目睹电单车骑士整个人被抛飞大约三米远。我立刻跑上前查看，发现他倒在地上，吐出鲜血。”

据他说，电单车骑士是一名送餐员，不少公众都上前查看骑士的情况，有人帮忙拨电报警和召来救护车。

他表示，自己有拍下一些现场照片，行车记录器相信也有拍到事发过程。由于当时他也赶时间，因此将自己的联络方式交给附近工作的人士，请他们交给警方。他昨晚告诉记者，警方已经联系他。

据梁先生提供的照片，肇事的迷你巴士左前方的防撞杠凹陷，停在第二条车道，被撞毁的电单车则倒在迷你巴士后方。

警方受询时证实这起车祸，45岁男电单车骑士在清醒情况下送院治疗，67岁的迷你巴士男司机则在疏忽驾驶导致他人重伤的罪名下被逮捕。调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年6月12日《联合晚报》。