疑接种不良反应4704起 157起属严重占0.004%

去年12月30日至今年5月23日，卫生科学局共接获4704起疑似因接种冠病疫苗而导致不良反应的报告，占本地疫苗注射总剂量的0.13%。这些对疫苗出现不良反应的公众当中，有68%年龄低于60岁，女性占约64%。

截至上月23日，卫生科学局共接获4704起疑似接种冠病疫苗导致不良反应的相关报告，当中157起属严重不良反应。

卫生科学局前晚（6月11日）发布我国疫苗安全监测结果，从去年12月30日至今年5月23日，当局共接获4704起疑似因接种冠病疫苗而导致不良反应的报告，占本地疫苗注射总剂量的0.13%。这些反应包括注射部位肿痛、晕眩、发烧、肌肉酸痛、头痛，以及呼吸短促等等。

这些对疫苗出现不良反应的公众当中，有68%年龄低于60岁，女性占约64%。

截至5月23日，我国共注射逾368万剂冠病疫苗，超过208万人至少接种一剂疫苗，近160万人已接种两剂疫苗。

当局指出，在辉瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗和莫德纳（Moderna）疫苗的临床试验中，与60岁及以上的接种者相比，60岁以下者出现更多反应原性（reactogenic）症状。一般来说，年纪较轻者的免疫反应更积极，因此可能对疫苗产生更多不良反应，这是人体对冠病建立免疫力时所产生的自然反应。

在当局接获的不良反应报告中，有157起属于严重不良反应，占注射总剂量的0.004%。在这些严重不良反应中，最常见的是严重过敏性反应（anaphylaxis），共26起，所有患者已接受治疗并康复。目前，本地没有出现任何因接种疫苗而引起的死亡案例。

我国自去年12月30日开始为民众接种辉瑞疫苗，今年3月21日开始注射莫德纳疫苗。目前，高达83%已接种者都是注射辉瑞疫苗，因此大多数的不良反应报告与该疫苗相关。

辉瑞和莫德纳疫苗 好处仍大于已知风险

卫生科学局表示，根据现有数据，接种辉瑞和莫德纳疫苗的好处仍大于已知风险。当局会继续密切监督冠病疫苗的安全性，并在必要时采取相关的监管措施，以保障公众的健康。

这是当局第二次发布疫苗安全监测结果。上次公布的监测结果是截至4月18日的数据，当时共接获2796起疑似接种冠病疫苗导致不良反应的报告，当中有95起属严重不良反应。