本地新增九起社区病例 五起无关联包括一清洁工

本地昨天（6月12日）新增18起冠病确诊病例，其中九起来自社区，五起暂无关联。这是过去10天内无关联社区病例最多的一天，当中包括一名在爱雍·乌节工作的清洁工。

根据卫生部文告，这名45岁中国籍女子受雇于宏业集团，她并未出现冠病症状，但按雇主指示在11日接受检测后确诊。宏业集团一名在樟宜商业园工作的31岁男清洁工上月19日确诊后，与他有关的病例形成感染群，目前累计27人。新确诊女清洁工没被列入此感染群。

昨天还有一起新社区病例没有出现症状，病患是一名57岁马来西亚籍陆地吊运工（land rigger），受雇于裕廊港私人有限公司。他在10日的轮流定期检测中发现染病，12日进行的复查则呈阴性反应。

卫生部指出，这名吊运工体内病毒量低，应该是在脱落病毒碎片，不会传染给他人，但当局仍采取一切必要措施，防止病毒继续传播。这名吊运工已在2月17日完成接种。

其余三起病例都是在出现症状后求医确诊，他们分别是18岁新加坡管理学院全球教育（SIM Global Education）女学生、27岁缅甸籍女佣，以及68岁园丁。

68岁园丁8日出现流鼻水和咳嗽症状，并在11日求医，他已在5月9日完成接种。另两人则在10日出现症状，隔天确诊。其中，女生最近一次返校是在上月24日。

卫生部昨天下午原本通报12起新增社区病例，但晚间更新指出，其中三人经进一步检测确认结果呈阴性，因此新增社区病例下调至九起。

我国明天进入高警戒解封第三阶段。单日社区病例从本月6日起，连续六天维持在六起或更少，但昨天回升至九起；上次出现多达五起无关联社区病例是在本月2日。整体而言，过去一周新增32起社区病例，较前一周的129起锐减逾七成。无关联社区病例也从前一周的20起减至过去一周的14起，活跃感染群累计46个。

截至昨天中午，本地累计确诊病例共6万2263起。