已出现两病例 红山景巴刹熟食中心关闭三天消毒

一名常在红山景第115座巴刹与熟食中心杂货摊帮忙的82岁老妇确诊感染冠病，她与日前确诊的74岁杂货摊摊贩有关。该巴刹与熟食中心从今天（6月13日）起关闭三天，彻底清洗和消毒。

根据卫生部文告，该名老妇本月10日开始发烧和气喘，前天求医后受检确诊。她已在4月19日完成疫苗接种。

由于该巴刹与熟食中心本月10日已有一名74岁杂货摊男摊贩通报确诊，今天起将关闭至15日。

丹戎巴葛集选区议员祖安清心昨天在面簿贴文说，市镇理事会正携手国家环境局和商联会，通知摊贩们有关消息并提供协助。市镇会也会在邻里张贴告示通知居民。

祖安清心受访时也说，摊贩们是在昨天下午接获通知，以便做出必要准备与安排。“我们也正与有关当局合作，确保援助方面的信息能够传达给摊贩们。”

本地昨天出现一个新感染群，由三名在MARINA ARIEL拖船上工作的员工组成。

他们分别是新确诊的40岁男工程师、38岁男船员，以及前天公布的38岁男船员。三人都来自印度尼西亚，均受雇于海事岸外公司Marina Offshore。

由于新确诊的两名病患曾与前天确诊的船员有密切接触，前天已被隔离。两人在隔离前已出现症状，却都没有求医。

此外，与哥打正宗肉骨茶餐馆实龙岗花园分店员工有关的感染群进一步扩大，目前累计四人。

新确诊的是35岁马来西亚籍女子，她任职于印刷公司Ces Lamination，5月17日开始接受隔离，昨天确诊。她与之前确诊的三人同住。

王乙康：接种率越高感染率越低

九起输入病例都是本地公民或永久居民，他们分别从印度、葡萄牙、俄罗斯、泰国、英国和美国返新。他们抵新后都已履行居家通知。

另一方面，卫生部长王乙康昨天在面簿贴出一张分析国外疫情的图表，显示一个国家的疫苗接种率越高，冠病感染率就越低。

这张取自摩根大通（J.P. Morgan）报告的图表列选九个使用莫德纳、辉瑞或阿斯利康疫苗的国家，包括美国、英国和以色列等，对比它们各自的疫苗接种率与冠病感染率。

王乙康指图表呈现的趋势令人鼓舞，但不忘提醒，遵守安全距离和戴口罩等非医疗措施仍有必要。