【酒驾撞死女佣案】 丈夫：如果人生能重来 不让妻赴新工作

男子酒驾撞死女佣毁天伦，死者丈夫表示，如果人生能重来，绝不让妻子到新加坡工作。

《新明日报》日前报道，事件发生在2019年12月7日早上6时04分，在花拉路往女皇大道方向路段，男子施勇达（26岁，译音）酒后开车回家，闭眼超速行驶，撞死人行道上的菲佣多米琳（40岁，Domielyn Santos Ocampo），被判坐牢6年半，各级驾照吊销10年。

死者丈夫丹特（43岁，银行工作者）告诉记者，如果人生能够重来，他不会让妻子到新加坡工作，因为即使赚了钱，但当他与两名儿子最需要妻子的时候，妻子再也无法回家了。

“妻子在新加坡工作15年，如今除了悲剧的伤痛，我什么都没有了。请让这鲁莽司机和他家人知道，我与儿子们失去亲人后不知所措。当他们入睡时，盼他们的良心会听到我两个儿子寻找母亲的痛楚。”

他说，目前19岁大儿子就读大学一年级，8岁小儿子则就读小学3年级。

“我们都想念她，尤其是小儿子。我们都让自己忙于做家务、种植和养猪，忘怀伤痛。”

如今，丹特是家里唯一支柱，虽面对经济困难，但会竭尽所能地让儿子完成大学学业。他感叹说，最后一次见到妻子是在2018年，妻子原计划去年3月参加大儿子毕业典礼，无奈2019年遇到这起车祸而丧命。

完整报道，请翻阅2021年6月13日的《新明日报》。