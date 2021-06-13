疑洗衣机电线短路 桥北路组屋陷火海 4传爆炸声

疑因洗衣机电线短路起火，组屋单位深夜瞬间变火海，传四次爆炸声，两男女慌逃，四处找人救火，五人送院。

这起火患发生在昨晚（6月12日）10时15分，地点是桥北路第8座组屋七楼的租赁租屋。

《新明日报》接获多名热心读者拨电本报24小时热线通报，读者卢先生（69岁）指出，他在家中看到单位冒出火光，火势猛烈，连续听到三四次爆炸声，还有玻璃破碎的声音。

记者到场时，火势已被民防人员扑灭，警方封锁了组屋底层，两名戴着氧气罩的年轻男女在接受救治，随后被送进救护车。另外，还有另两名居民被抬上担架，送进救护车，其中一人的女儿受访表示，76岁老母亲每天需要吸氧，浓烟导致母亲的身体出现状况。

据观察，组屋弥漫着浓烟，味道刺鼻。

附近居民胡女士（73岁）表示，闻到烟味，一对年轻男女从事发单位逃出，问她是否有灭火器。“他们说是电线短路，我去查看时，厨房已经着火了。我叫他们赶紧接水灭火，他们慌慌张张的，上下跑来跑去找人救火，火越烧越猛。”

邻居柳先生（66岁）则指出，事发单位有多名住户，包括两名年轻男女，几个月前刚搬来，但没见到有家长出现过。

记者今早观察，事发单位的厨房几乎被烧成灰烬，一片狼藉。

民防受询时表示，火患涉及屋内物品，民防人员使用一支水枪将火扑灭。四人送往新加坡综合医院，一人送往陈笃生医院接受治疗。失火原因还在调查中。

事发单位被烧得一片狼藉。

救昏迷猫儿不果 猫主痛哭

民防人员救出两只小猫，一只不幸去世，女主人当场痛哭。

据观察，大约晚上10时45分，民防人员从火海中救出了两只灰色的小猫，相信是来自事发单位。

民防人员在现场对两只昏迷小猫进行抢救，其中一只小猫醒了过来，一名男子拿着毛巾将它裹住。另一只小猫却没有生命迹象，多名女子围着去世的小猫流泪，猫主人更是当场痛哭。

民防人员抢救两只小猫。（受访者提供）

120人疏散

居民林女士（60岁）表示，警方和民房人员挨家挨户敲门，疏散居民。

民防受询指出，警方从6楼至10楼疏散了约120人。

惹兰勿刹集选区议员潘丽萍昨深夜到场了解情况，并走访各单位慰问居民。

潘丽萍受访表示，事发单位的住户和家属都受到了惊吓，其中两名年轻人因吸入浓烟送院，他们目前还在读书，担心考试会受影响。

不过，潘丽萍指出，市镇会、建屋局和基层组织都会在各方面为受影响的居民提供帮助。此外，已提供了临时住所给事发单位的住户，之后再看如何协助他们。

完整报道，请翻阅2021年6月13日的《新明日报》。