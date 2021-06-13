劳明达路边“奇观” 休旅车塞满杂物 仅驾驶座可坐人

车前车后杂物塞满满，整辆车子只剩驾驶座可坐人，停在路边的休旅车成了“奇观”，路过公众不禁多看几眼，纷纷举起手机猛照相。

《联合晚报》日前接获读者通知，指出劳明达一带的翰密顿路（俗称胡文钊路）出现一辆“另类”的黑色丰田C-HR轿车，堆积在车子内部的杂物，多到让人难以想象。

根据好奇读者的形容，休旅车的乘客座、后方座位及后车厢，几乎被杂物堆得密不透风，其中包括来自官方部门的信件、纸箱、包装盒、塑料罐和下注单据，甚至连打包吃完的饭盒都也留在车里。

更不可思议的是，休旅车挡风镜还张贴了一张私召车贴纸，说明车子应该是一辆私召车，但其内部杂物几乎塞爆，根本就不可能载客。

《联合晚报》前天（11日）下午接获读者通报，赶到劳明达街时，果真发现这辆休旅车停在店屋前的停车位。

在附近工作的人受访时都说，休旅车经常出现，每次会停上好几个小时。

陆小姐（23岁，餐饮业）说，她每天都会到店外倒垃圾，经常看到该辆休旅车停在附近。“我和同事们都很好奇，我们没见过司机，但对这辆车留下深刻印象，因为它看起来脏兮兮的，车里的杂物多到吓死人。”

另一名在附近工作的收银员黄玲恺（35岁）则说，附近的人对该辆休旅车并不陌生。“这辆车以前是停在附近另一条路上的，每次中午时分就来，然后就停到傍晚。”

黄玲恺说，休旅车引起不少路人的注意，顾客不时会打趣地说，他们很想知道私召车司机平时是怎么载客的。

在记者采访的过程中，不少公众路过时就停下脚步，他们会朝车内张望一番，跟着掏出手机拍照，自雇人士洪先生（50岁）就是其中一人。

洪先生说：“司机的视线被杂物阻挡，根本看不到车后的情况，这样开车也太危险了吧。”

完整报道，请翻阅2021年6月13日的《联合晚报》。