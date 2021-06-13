疑不满脚踏车被移 邻居挥铁链打破男子头

宏茂桥邻居纠纷酿流血事件！中年汉在屋外走廊擦窗时，隔壁六旬邻居疑不满对方移动他的脚踏车，一气之下操起系着锁头的铁链，连挥两次“流星锤”甩向中年汉，把中年汉打到头破血流，头部缝了五针。

这起伤人事故发生在昨天上午10时30分，地点在宏茂桥3道第130座组屋。

伤者杜先生（47岁，平面设计师）今早接受本报采访时，道出自己遭邻居的来龙去脉。

杜先生说，事发前，他要到屋外走廊擦窗，由于隔壁角头单位的邻居将脚踏车放在他的窗口旁，他于是将脚踏车移到一旁，接着爬上小梯子开始擦窗。

邻居不久后从外头返回住家，疑因不满脚踏车被移，竟猛推脚踏车，导致脚踏车撞向小梯子。

“我背对着他，被脚踏车撞到时吓了一跳，回头问他怎么了，可能我手上的水不慎溅到他，他二话不说就从脚踏车篮子取出一个挂有锁头的铁链，开始攻击我。”

杜先生在骤不及防的情况下被攻击，背部和头部先后传来剧痛，导致他从梯子摔下。

他当时没察觉伤口已经流血，起身赶紧跑到旁边单位向另一户人家求救，一名女住户见状赶紧拿毛巾给他止血，并上前阻止邻居再次攻击他。

杜先生是离婚人士，平时与三名租户同住，他的14岁女儿和12岁儿子案发前刚好趁学校假期来探访他，结果目睹他满身是血，姐弟俩都吓了一跳。

“我被打到头晕目眩，想起住家大门没锁，还一度担心他会跑进屋里伤害我的孩子，所幸隔壁屋主帮忙安抚我的孩子。”

杜先生事后入院治疗，头部一道四公分长的伤口缝了五针，昨午4时许才出院回家休养。“我的伤势是其次，我现在担心的是孩子会留下阴影。”

听到伤者要报警邻居：我自己来

被指打人的邻居听到伤者要报警，竟放话“我自己来”，接着自行拨电报警，事后他被警方上铐带走。

杜先生表示，他当时嚷嚷要报警，而打人的邻居听到后，竟表示“我自己来”，接着报警指这里发生打架事件。“警察抵达现场时，他竟指我试图攻击他，只是他及时闪避才没有被打。”

不过，杜先生后来被送上救护车时，看到邻居被上铐带走。杜先生被打后头部受伤鲜血直流，手臂、肩膀和脸部都染血，走廊上也血迹斑斑。另一张照片则可看见他头上的伤口非常深。

警方受询时证实上述案件，指一名47岁男子头上蒙受撕裂伤，在清醒的状态下送院。65岁男子则在持危险武器蓄意伤人的罪名下被捕，案件还在调查中。民防部队也指伤者事后被送往邱德拔医院接受治疗。

完整报道，请翻阅2021年6月13日《联合晚报》。