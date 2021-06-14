设计融入包容元素 兀兰综合交通中心正式启用

我国迄今规模最大的综合交通中心——兀兰综合交通中心昨天启用，新设施在软硬件方面都融入包容元素，让有需要的使用者感觉更贴心与友善。

新中心坐落在前兀兰区域巴士转换站原址，毗邻长堤坊。它是本地第11个综合交通中心，由SMRT负责管理。

新中心把地铁南北线和汤申—东海岸线的兀兰站及兀兰临时巴士转换站衔接起来，为乘客提供更大的便利。

这里的一大特色是融入各种包容设施，如无障碍的上下车处，以及具有斜度的路沿，方便轮椅使用者和推着婴儿车的乘客上下巴士。

每个候车棚都设有优先候车区。乘坐轮椅或行动辅助工具者在区内候车时，可按显示巴士号码的按钮，巴士车长到站时能凭候车棚外的指示灯，知道有行动不便者要乘车，他就会在停靠巴士后，下车协助轮椅使用者上巴士斜道。

试行新手机应用助弱视者乘车更便利

其他包容设施包括无障碍厕所、育婴室，以及为需要静谧空间纾解压力的特需者特设的休息室。

兀兰居民李乔尔（24岁，待业）昨早特地陪需要以轮椅出行的外婆吴秀凤（76岁）到兀兰综合交通中心熟悉环境。

他平时常陪外婆从住家乘坐德士到邻里的洗肾中心让她洗肾。“听说新的综合交通中心投入服务，我就来了解这里的设施。这里的无障碍设施相当方便，下来带外婆外出，我们会考虑更常乘坐公交。”

兀兰综合交通中心也将试行一款名为NaviLens的手机应用，弱视者将来能透过该应用发出的语音导航信息，前往自己要乘搭的巴士候车棚。

除了改善乘客使用的设施，兀兰综合交通中心也为供巴士车长和其他员工使用的设施升级，包括有冷气的员工餐厅、员工专用厕所，以及清洁工及员工休息室等。