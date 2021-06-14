红山景巴刹增四病例成新感染群 员工和租户将进行特别检测

所有从上月25日起在巴刹工作的员工和租户已被隔离，并会接受检测。在上月25日至本月12日之间到过红山景第115和116座组屋商店的公众，也可接受免费检测。

红山景第115座巴刹与熟食中心共出现了六起冠病确诊病例，昨天被列为新感染群。卫生部将为那些从上月25日起在该巴刹工作的员工和租户进行特别检测。

在上月25日至本月12日之间到过红山景第115和116座组屋商店的公众，也可接受免费检测。

根据卫生部文告，流行病学调查发现，红山景第115座巴刹与熟食中心当中可能有员工在持续传播病毒。所有从上月25日起在巴刹工作的员工和租户已被隔离，并会接受检测。

为阻断更广泛的社区传播并进行彻底清洁，这座巴刹从昨天起对外关闭至明天。卫生部也建议所有在上月25日至本月12日之间到过上述两座组屋的公众密切留意健康状况，尽量减少社交互动。若感到不适，应立即求医。

早前确诊的是74岁服饰摊男摊贩，以及在同一排干货摊帮忙的82岁老妇。四起新增病例都与男摊贩有过密切接触，其中一人是受雇于Theng Liang Lee Services的50岁孟加拉籍清洁工。

另一新增感染群与印度籍工程师有关

其余三人已完成疫苗接种，他们分别是在杂货店工作的72岁男子，以及经营熟食摊的65岁男子和67岁女子。

昨天另一新增感染群与在Ecoxplore任职的27岁印度籍工程师有关。这名男工程师是昨天两起无关联社区病例之一，与他同住的另两人都确诊，三人形成新感染群。

男子任职的公司位于立达路下段，他在本月10日接受轮流定期检测，合并检测结果呈阳性，于12日接受个人检测后确诊。同日，与他同住的19岁货仓女助理确诊，与女子有亲属关系的39岁公寓清洁女工也出现发烧症状，于12日到综合诊疗所求医时确诊。这名清洁女工的工作地点是印度士路（Indus Road）的Emerald Park公寓。

另一起无关联病例是在后港众圣之家（All Saints Home）工作的23岁印度籍男看护。他在本月11日接受当局为疗养院员工进行的检测时发现染疫，同日出炉的合并检测结果呈阳性，个人检测结果却呈阴性。他在隔天接受复检后确诊。

这名男看护已完成两剂疫苗接种。卫生部说，他体内病毒量低，应该是在脱落病毒碎片，不会传染他人。

其余两起未列入感染群的有关联病例中，一人是在水晶园公寓（Crystal Lodge）当兼职清洁工的59岁本地女子，她与早前确诊的爱雍·乌节佳宁药房女职员有过密切接触。另一人是66岁的退休男子，他是早前确诊68岁园丁的家属。

昨天新增13起确诊病例

昨天新增13起冠病确诊病例，除10起社区病例，另三起输入病例在抵新后已履行居家通知。他们是两名从印度返新的男性永久居民和一名印度尼西亚籍女佣。

截至昨天中午，本地累计确诊病例共6万2276起。