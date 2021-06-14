出现感染群关闭两周后 盛港安谷路第308座食阁重开

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
​​​​​​​陈斌勤

发布 / 2021年6月14日 5:00 AM

位于盛港安谷路第308座组屋的职总富食客昨天重新营业，上午只有饮料和板面摊开档，其余摊位在做准备。（陈斌勤摄）
位于盛港安谷路第308座组屋的职总富食客昨天重新营业，上午只有饮料和板面摊开档，其余摊位在做准备。（陈斌勤摄）

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因出现冠病感染群而关闭两周的安谷路第308座食阁昨天重开，大部分的摊贩未开档，只是忙着做准备，一些摊贩也担心被列为感染群会影响食客上门。

坐落在盛港安谷路第308座组屋的职总富食客早前好几名摊贩确诊形成感染群，除了45名员工、租户及清洁工被令接受冠病检测与隔离，该食阁也关闭了两周，以进行彻底清洗和消毒，至昨天早上6时重开。

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