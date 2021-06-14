出现感染群关闭两周后 盛港安谷路第308座食阁重开 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 陈斌勤 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 位于盛港安谷路第308座组屋的职总富食客昨天重新营业，上午只有饮料和板面摊开档，其余摊位在做准备。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 因出现冠病感染群而关闭两周的安谷路第308座食阁昨天重开，大部分的摊贩未开档，只是忙着做准备，一些摊贩也担心被列为感染群会影响食客上门。坐落在盛港安谷路第308座组屋的职总富食客早前好几名摊贩确诊形成感染群，除了45名员工、租户及清洁工被令接受冠病检测与隔离，该食阁也关闭了两周，以进行彻底清洗和消毒，至昨天早上6时重开。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总富食客 冠状病毒19 冠病感染群 银行高管给4年万元生活费就“大缩水” 前妻追讨欠款 台湾工作获知母病危急回国 检测人多被拖延 男子抵新母已往生