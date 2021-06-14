配合新发展阶段人才需求 居士林改选九新人入董事会

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来自 / 联合早报

文 /
谢燕燕

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年6月14日 5:00 AM

居士林新董事会的部分核心成员，前排左起是司理陈锦成、林长陈立发、副林长林理明和财政黄世忠；后排左起是副财政叶云涌、延续法师、副财政黄雅萱和副司理胥传喜。（陈来福摄）
居士林新董事会的部分核心成员，前排左起是司理陈锦成、林长陈立发、副林长林理明和财政黄世忠；后排左起是副财政叶云涌、延续法师、副财政黄雅萱和副司理胥传喜。（陈来福摄）

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佛教居士林林长陈立发表示，居士林目前运作正常，新董事会下来将考虑如何传承和延续佛学这一块，例如配合社会发展趋势，居士林今年首次开办妙髻儿童佛学班和英文佛学班。

冠病疫情让一些低收入家庭陷入困境，素来秉持“不分种族宗教”理念的新加坡佛教居士林，除了在今年斋戒月期间向50多座回教堂捐赠35公吨白米，还每月为数百户家庭提供米、油、米粉、饼干等干粮和口罩。

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