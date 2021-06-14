配合新发展阶段人才需求 居士林改选九新人入董事会 订户 来自 / 联合早报 文 / 谢燕燕 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 居士林新董事会的部分核心成员，前排左起是司理陈锦成、林长陈立发、副林长林理明和财政黄世忠；后排左起是副财政叶云涌、延续法师、副财政黄雅萱和副司理胥传喜。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 佛教居士林林长陈立发表示，居士林目前运作正常，新董事会下来将考虑如何传承和延续佛学这一块，例如配合社会发展趋势，居士林今年首次开办妙髻儿童佛学班和英文佛学班。冠病疫情让一些低收入家庭陷入困境，素来秉持“不分种族宗教”理念的新加坡佛教居士林，除了在今年斋戒月期间向50多座回教堂捐赠35公吨白米，还每月为数百户家庭提供米、油、米粉、饼干等干粮和口罩。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 居士林 陈立发 银行高管给4年万元生活费就“大缩水” 前妻追讨欠款 台湾工作获知母病危急回国 检测人多被拖延 男子抵新母已往生