配合新发展阶段人才需求 居士林改选九新人入董事会

佛教居士林林长陈立发表示，居士林目前运作正常，新董事会下来将考虑如何传承和延续佛学这一块，例如配合社会发展趋势，居士林今年首次开办妙髻儿童佛学班和英文佛学班。

冠病疫情让一些低收入家庭陷入困境，素来秉持“不分种族宗教”理念的新加坡佛教居士林，除了在今年斋戒月期间向50多座回教堂捐赠35公吨白米，还每月为数百户家庭提供米、油、米粉、饼干等干粮和口罩。