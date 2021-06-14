家庭佣工中心拟年底前 与所有新入职女佣面谈

为了更了解首次到本地工作的外籍女佣是否适应新的生活与工作环境，全国职工总会属下的家庭佣工中心计划最迟在今年年底，与所有新入职女佣面谈，人力部也将协助中心提高进行面谈的能力。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳昨天在劳动节女佣庆祝活动上致辞时，做出以上承诺。她说，由于最近本土冠病病例有所上升，因此政府收紧防疫措施，她十分感谢女佣们在这段非常时期响应号召，尽量少出门。