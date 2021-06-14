家庭佣工中心拟年底前 与所有新入职女佣面谈 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 发布 / 2021年6月14日 5:00 AM 受冠病疫情影响，外籍女佣不能回国探亲，与朋友见面的次数也减少了。劳动节女佣线上庆祝活动除了有女佣自己录制的表演，也请来了菲律宾、印尼以及缅甸的艺人，为女佣打气。图为来自缅甸的钦素善（译音，Khin Su Shin）的表演。（面簿直播截图） 字体大小: 小 中 大 为了更了解首次到本地工作的外籍女佣是否适应新的生活与工作环境，全国职工总会属下的家庭佣工中心计划最迟在今年年底，与所有新入职女佣面谈，人力部也将协助中心提高进行面谈的能力。教育部兼人力部政务部长颜晓芳昨天在劳动节女佣庆祝活动上致辞时，做出以上承诺。她说，由于最近本土冠病病例有所上升，因此政府收紧防疫措施，她十分感谢女佣们在这段非常时期响应号召，尽量少出门。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家庭佣工中心 外籍女佣 银行高管给4年万元生活费就“大缩水” 前妻追讨欠款 台湾工作获知母病危急回国 检测人多被拖延 男子抵新母已往生