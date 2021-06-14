翁赐恩今年1月与丈夫许琰森利用社交媒体设立网店，售卖“狗儿杂菜饭”，让其他忙碌的狗主也能让家中的爱犬能吃到美味的家常菜。

选择种类多、可荤素搭配的杂菜饭，是许多人解决三餐的首选。爱狗人士翁赐恩发挥巧思创办网店，让狗主能够从六种肉类和超过10种不同的蔬菜中，为家中爱犬搭配由荤素菜肴组成的“狗儿杂菜饭”。

自四年前领养一只日本狐狸犬以来，翁赐恩（34岁，账目管理员，右）每天都会用新鲜食材为小狗烹煮营养均衡的一餐。她说：“这样我才能够控制它饮食中的不同成分，也清楚它所摄取的营养。比起现成的狗粮，这样做会让我更加安心。”

理解为家中爱犬烹煮每一餐得耗上不少时间和精力，翁赐恩将心比心，今年1月与丈夫许琰森（34岁，左）利用社交媒体设立网店，让其他忙碌的狗主也能够为家中爱犬献上美味的家常菜。

网店目前提供鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉、鸭肉以及三文鱼六种不同肉类，以及超过10种不同的蔬菜，如西兰花、南瓜、羽衣甘蓝（kale），以及甜菜根等，让狗主们能够为爱犬选择不同的荤素搭配。

翁赐恩说：“狗主们能够随意选择一肉一菜、一肉两菜或者两肉三菜，这跟我们吃的杂菜饭是一样的概念。”

设立网店后，翁赐恩与丈夫的周末都变得异常忙碌，但却为他们带来了许多满足感。

翁赐恩说：“我们每个星期六会开始根据订单烹煮食物，星期天再一同挨家挨户为狗主们送上一个星期的冷冻食物。我们坚持亲自上门送货，与狗主互动。能够在一天里与那么多狗儿见面，也成为了我们每个星期天的重点活动之一。”