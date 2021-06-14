200人招摇送殡 警当场逮捕14人

43岁男子去世，近200人完全无视防疫措施“招摇过街”送殡，甚至抬着棺木大喊，在组屋楼下绕了一小时。送殡人数之众多引起关注，警方很快接到风声到场调查，最后当场逮捕14人。

这起事故发生在昨天（13日）下午近5时，地点在文礼通道第191座组屋底层。《联合晚报》事后接获多名读者发来的视频和照片，指上述地点昨天下午突然出现一大批人，扶着一个白色灵柩出殡。

时长59秒的第一则视频显示，超过10多人托着白色灵柩走在组屋楼下的走廊上，灵柩的四周围着一圈又一圈的人潮，目测有近200人，他们不断重复高喊着同一句话。

在另一则时长1分钟10秒的视频里，则可以看到送殡队伍长达百米，引致不少好奇的公众都驻足围观或趋前看个究竟，造成现场更多人聚集。

记者今早走访该组屋，发现死者的讣告就贴在组屋电梯的入口处。根据讣告，死者是43岁男子，育有四个女儿与一个儿子，他的遗体在昨天傍晚6时被送去万礼火化。

居民纳发目睹当时送殡情况时说，送殡队伍的叫嚷声震耳欲聋。“其实下午1时多，他们的人就已经聚集在第191座的游乐场了。”

不过，多位受访的街坊表示，昨天一群人浩浩荡荡在组屋楼下抬着棺木，围着组屋外围的400米路程，一直绕圈走，过后前往第190座组屋的停车场上灵车，因此延误了灵车出发的时间，直到傍晚7时才离开。

警证实14男 疑涉私会党被捕

警方受询时证实，与上述出殡仪式有关的14名疑是私会党成员的男子被逮捕调查。

警方也强调对私会党活动采取零容忍的态度，当局会毫不犹豫地对与帮派有关联的人士和目无法纪者采取坚决的行动。

若是非法社团成员，可在抵触社团法令（Societies Act）下被控，并面对高达三年的监禁，或5000元罚款，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年6月14日的《联合晚报》。