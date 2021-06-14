疑情感纠葛酿血案 1男挥刀砍 阿叔肚破肠流

疑情感纠葛酿血案，两男一女约见谈判，结果爆发冲突，拳脚相向，一人挥刀乱砍，一人肚破肠流送院。

这起企图谋杀发生在前天（12日）晚上9时30分，地点在蔡厝港三道第407座组屋前的停车场，一名60岁男子涉持刀刺伤一名52岁男子后，逃之夭夭。

住在6楼的唐丽美（61岁，家庭主妇）表示，前晚在厨房包粽子时听见争吵声，往窗外一看，发现两男一女在第407座组屋的草坪上推搡着。

“当时，一名身穿黑衣的男子动手打人，我担心出事，就叫丈夫许家训（73岁，退休）来看。”

许家训见状，赶紧从窗户大喝一声：“喂！”，黑衣男立即逃走。

另一名不愿透露姓名的邻居受访时表示，他目睹黑衣男右手拿着刀，他往窗外大喝一声，对方持刀逃走。他表示，他准备下楼协助时，遇袭妇女神色已慌张地坐在楼梯口。

“我们马上带她入屋，担心黑衣男再次回来，随后报警及通知民防部队。”

他透露，妇女受轻伤，称腹部和手臂疼痛，但仍心系遭刺伤的男友。

“她透露说，袭击者是她前男友，还说现任男友流了很多血，她很担心。我们等到警察抵达后才下楼。”

击者唐丽美听见吵架声，发现两男一女在草坪上，黑衣男对人拳脚相向。

“血人”求救：报警！

惊见“血人”求救，杂货店老板电召救护车。

不愿透露姓名的阿叔表示，他在组屋底层看电视，忽然看见浑身是血的男子向他求救说：“打Mata（警察）”，询问后才发现对方中刀，但他不知如何报警，让伤者到杂货店求救。

杂货店职员林玉英（60岁）受访时表示，浴血男子当时摇摇晃晃，自己不敢直视，之后拿了椅子让对方坐下休息。

杂货店老板洪先生（62岁）则表示，当时有顾客在结账，他看见男子后立即电召救护车。“男子之后躺在地上，一名好心男顾客也在一旁照料他，将他的头垫高，让男子躺平。”

妇女受访：不认识2男

涉事妇女否认恋情，称与二男不相识。

《新明日报》记者走访同座组屋一单位，涉事妇女应门时矢口否认恋情，并表示不认识涉案的两名男子。她也表示，自己只是好心协助伤者，并称案件已交由警方调查，拒绝受访。

据观察，涉事妇女年约五十岁，蓄着一头乌黑长发，戴着黑框眼镜。该单位内除了涉案妇女之外，还有一对年约八旬老夫妇，以及两名年约五六的女童。

完整报道，请翻阅2021年6月14日的《新明日报》。