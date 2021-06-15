10万余已打首剂 学生8月或可完成接种 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年6月15日 5:00 AM 昨天起，工艺教育西区学院学生按班级陆续到设在室内体育馆的教育部疫苗接种中心注射冠病疫苗。图为总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（前排左三）向接种后接受观察的学生了解情况。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士表示，教育部希望在本月底前，让全国所有符合条件的12岁及以上学生接种第一剂疫苗，并在8月底前完成接种。全国学生接种疫苗计划反应踊跃，截至本月13日，已有34万5000名符合资格的教育部学生受邀接种疫苗，其中30万人已预约，当中的10万1000人已接种第一剂，占受邀者近三成。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 全国学生接种疫苗计划 教育部 工艺教育学院 疫苗 学生 接种 碧山—大巴窑邻里 装充电插槽方便居民 中途转行当幼教