10万余已打首剂 学生8月或可完成接种

总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士表示，教育部希望在本月底前，让全国所有符合条件的12岁及以上学生接种第一剂疫苗，并在8月底前完成接种。

全国学生接种疫苗计划反应踊跃，截至本月13日，已有34万5000名符合资格的教育部学生受邀接种疫苗，其中30万人已预约，当中的10万1000人已接种第一剂，占受邀者近三成。