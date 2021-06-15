杨秀琴于2019年重拾课本，参与劳动力发展局的专业人士转业计划，受训18个月后，成为了一名幼教老师。

与许多家长一样，育有一女一男的杨秀琴（50岁）在孩子成长过程也曾面对许多挫折，当初跨过的一道道坎，如今成为她在幼教工作上的基石。

杨秀琴在加入学前教育行业前，担任一所小学的学校协调员。她透露，学校协调员的工作之一是邀请讲师为家长举办家庭教育讲座。

某次她被两个孩子气得走出家门时，想起了讲座内容。她说：“我当时发完脾气后就走开，因为担心我在家里会更生气。但出去后我就想我的孩子以后会不会像我一样，一生气就走出去。”

这一念头让她平复心情，她说：“我回去后告诉孩子，我出去的时候，心里还是很挂念你们，我平静下来后就马上回来……管理情绪有很多方式，我希望你有自己的空间，当你在外面平复情绪时，我希望你知道妈妈在家里等你。”

从工作与自己的育儿经验中，她深感学前教育的重要，也因此决定于2019年重拾课本，参与劳动力发展局的专业人士转业计划。她说：“我认为零到五岁是小孩成长过程中最重要的阶段，而不是小学。他们在这段时间内不是要学习知识，而是个性发展。”

在参与培训的18个月里，杨秀琴的家人不仅给予她精神上的支持，也主动分担家务。她目前在枫叶小熊（Maple Bear）幼儿园担任幼儿教师，平常也会与修读幼儿培育与教育专业文凭的女儿分享交流幼教知识。