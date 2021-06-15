口罩没戴好 阿嫂不听劝发飙吼“滚”

气焰不输无罩前女军官！阿嫂口罩没戴好，走在泳池边，男子上前提醒劝说，阿嫂非但不听劝，还当场发飙怒吼，质问对方“你是政府人吗？”跟着厉声叫男子滚一边去！

网民“Weeteck”昨日（6月14日）在抖音上传一则长约两分钟的视频，画面显示一名中年阿嫂不戴好口罩，在公寓游泳池旁走着，一名男子跟在其身旁，相信是在劝说她戴好口罩。这则视频迅速在网络上流传，引发不少网民的关注。

根据视频画面，大约50来岁的华族阿嫂，口罩已经拉至下巴处，年轻男子正上前与她说话，相信是在劝说阿嫂戴好口罩。阿嫂对男子很不友善，怒瞪男子，还大声质问对方“你是政府人员吗？”。

过程中，阿嫂多次提高声量驱赶男子，对男子大喊“滚开”。但男子没被吓跑，继续跟在阿嫂身旁尝试说服她口罩戴好。阿嫂跟着来回徒步，尝试甩开男子，间中一度撕破喉咙放声喊叫，多次用手指指向男子，声称男子打她。

然而，据视频画面，男子在过程中始终跟阿嫂保持一定距离，没有触碰到阿嫂。

上传视频的网友在影片下方注明，该段视频并非他所拍摄，而是别人在没有任何说明的情况下转发给他的，他因此也不知确切的时间和地点。视频引起网民的热烈反应，有网民就觉得阿嫂的的行径要不得，态度的嚣张程度，比前阵子闹得街知巷闻的前海军女军官可说不遑多让。也有不少网民留言说，若遇到这样的情况，直接通报有关当局就好了，不用浪费时间跟她沟通。

完整报道，请翻阅2021年6月15日的《联合晚报》。