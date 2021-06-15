不肖子讨钱不遂违个人保护令 泼油拳打父 母拒给喊杀

18岁不肖子在五旬父母获得个人保护令九天后，因讨钱不遂，先是朝父亲身上泼油和拳打，导致父亲受伤入院缝针，两天后又因母亲拒绝给他100元，恫言“如果报警就杀死你们，我再跳下去”。

被告林智健（译音，18岁），他面对九项控状，包括违反个人保护令、蓄意伤人和偷窃等罪名。

他昨天（6月14日）承认其中五项，余项交由法官下判时一并考虑。法官下令让被告进行评估，看他是否适合缓刑监视或青年改造所。案展7月5日下判。

根据案情，被告的父亲（55岁）和母亲（57岁）在今年4月1日获得个人保护令，阻止被告对他们动粗。

4月10日，被告向父母讨钱不果，变得郁郁寡欢。父母为免与儿子发生正面冲突，暂时出门“避风头”，但两人后来担心儿子会把家里搞得一团乱，决定回家。

不料，他们到家后，发现被告竟把食油倒在厨房地上。父亲试图进屋却遭被告阻止，全身还被泼满油。恼羞成怒的被告甚至朝父亲的脸部挥拳，还扬腿踢父亲的脸，导致父亲眉头留下两公分伤口，事后须缝针。

母亲赶紧拨电向当时不在家的女儿求救，后者报警处理。

事发两天后，被告又故态复萌。被告向母亲索讨100元来购买“宝可梦卡”，母亲拒绝给他钱，接着转身走向厨房。

被告紧跟在后，再次向母亲讨钱不果，竟恫言“如果你走过这边，我就打你”，更恐吓“如果你们现在报警，我会杀死你们，然后跳下去”。

完整报道，请翻阅2021年6月15日的《联合晚报》。