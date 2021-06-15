面摊聘助手 介绍费888元 一周吸引百人

刚刚开业的面摊生意好，一天可卖出120碗面，但却迟迟招聘不到助手，21岁年轻老板在社交媒体贴文让网友帮忙介绍人，还答应给888元介绍费，一周内就吸引100人来应征。

位于达曼裕廊熟食中心的蔡记可口面上周（6日）在面簿发布招聘消息，表示正要招聘一名摊位助手。

贴文提到，助手会帮忙点餐、收钱，还有懂得让顾客开心；每天工作8小时，时间是上午7时半到3时半，每周一休，月薪2500元。此外，还可能有加班费。