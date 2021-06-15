面摊聘助手 介绍费888元 一周吸引百人 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 杨雯婷 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年6月15日 3:10 PM 左图：年轻老板蔡金芥退伍后，今年4月在达曼裕廊熟食中心开档做生意。（陈渊庄摄）右图：这则招聘广告除了说明每天工作8小时，时间是上午7时半到3时半，每周一休，月薪2500元外，还有888元的介绍费。（取自面簿） 字体大小: 小 中 大 刚刚开业的面摊生意好，一天可卖出120碗面，但却迟迟招聘不到助手，21岁年轻老板在社交媒体贴文让网友帮忙介绍人，还答应给888元介绍费，一周内就吸引100人来应征。位于达曼裕廊熟食中心的蔡记可口面上周（6日）在面簿发布招聘消息，表示正要招聘一名摊位助手。贴文提到，助手会帮忙点餐、收钱，还有懂得让顾客开心；每天工作8小时，时间是上午7时半到3时半，每周一休，月薪2500元。此外，还可能有加班费。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 老板 招聘 出钱卖力要当网红 记者30天“试验”后喊难 一步一步教你使用四种冠病自助检测仪