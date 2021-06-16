涉为外国收集新加坡情报 本地男子内安法下被拘留

早前因从事间谍活动被美国遣返我国的新加坡籍男子姚俊威，在从事间谍活动期间试图为他国情报机关收集有关新加坡的情报。他已在内部安全法令下被拘留。

内部安全局昨天（6月15日）发文告指出，姚俊威被一个海外国家收买为代理人。当局已对他发出拘留令（Order of Detention），拘留令于今年1月29日生效。

案情显示，姚俊威为海外国家的情报机关工作，2016年至2019年间数次为海外接头人执行任务，换取金钱报酬。

文告说：“姚俊威受托，为他的海外接头人在他们感兴趣的课题上收集资料和提呈报告，包括与新加坡相关的资料。”

为了提呈报告，姚俊威不仅在本地向数人索取资料，甚至成立一家幌子公司来掩盖行径，同时为外国政府招人。

内安局也说，姚俊威为了收集更多情报，曾申请新加坡政府机构的职位，但并不成功。

姚俊威在接受调查时承认，他对于接头人任职于特定海外国家的情报机关一事完全知情。

内安局并没有透露姚俊威是为哪个国家从事间谍活动。不过此前，姚俊威由于为中国从事间谍活动，在美国被控和判监。

根据当时的法庭文件，姚俊威2015年至2019年间，为中国情报部门招募掌握非公开信息的美国军人与官员，雇用他们写报告，再交给中国。

姚俊威2019年11月在纽约肯尼迪国际机场被捕，并于去年7月在美国法院承认一项非法当“外国代理人”的罪行，被判监14个月。

去年12月底，姚俊威被遣返我国，并在内安法令下被捕，当局随即调查他是否曾参与损害我国安全的活动。

调查工作仍在进行中。内安局说，为了全面调查姚俊威从事的活动，当局有必要继续拘留他。

“任何人若与外国政府建立不当关系，并听命于外来势力、参与有害我国安全和双边关系等利益的活动，新加坡政府都将严肃看待。”

姚俊威案发时是新加坡国立大学李光耀公共政策学院博士生，学院于去年7月在他罪成后取消他的在读资格。

学院发言人昨天答复《联合早报》询问时指出，院方不会容忍任何威胁国家安全和利益的外部干涉行为。“我们的职员和学生在行为上应时时遵守新加坡法律。”