应对疫情冲击与线上订餐趋势 政府组新联盟鼓励小贩加入送餐平台

政府将与小贩、线上订餐、送餐以及团购平台等伙伴合作成立联盟，着重解决几大痛点：一是平台抽取的佣金定在合理水平，；二是帮助小贩克服他们不熟悉的科技平台；三是确保小贩及时收到平台付款，有良好现金流；四是建立完善的售后服务。

冠病疫情与线上订餐趋势为众多小贩带来冲击，政府将与小贩、线上订餐、送餐以及团购平台等伙伴合作成立联盟，商讨如何鼓励小贩加入线上平台的同时，把佣金维持在合理水平，确保各方互利互赢。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪昨天（6月15日）受访时表示，讨论会着重解决几大痛点：一是平台抽取的佣金定在合理水平，让小贩有得赚、平台不会亏、顾客付得起；二是帮助小贩克服他们不熟悉的科技平台；三是确保小贩及时收到平台付款，有良好现金流；四是建立完善的售后服务。

不过他没有透露具体时间表，仅表示“越快越好”。“重要的是互利共赢，形成可持续的商业模式。”

陈杰豪昨早与永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士一同走访中峇鲁巴刹与熟食中心，听取小贩的心声。

许连碹指出，全国6000多个熟食摊主中，已有超过一半使用各类送餐平台。“冠病疫情加速线上递送服务趋势，包括送餐服务。我们预计趋势会持续，因此希望能支持小贩顺应市场变化和积极采用数码化平台，来辅助生意和扩大顾客群……适应疫情后的新常态。”

目前，中峇鲁熟食中心的83个熟食摊中，已有60摊使用线上平台接受订餐。巫奕明（69岁）和太太经营菜头粿摊，2019年看中线上送餐平台WhyQ不收摊贩佣金而加入，最初从平台接到的订单寥寥无几，直到疫情中发现网络的好处。

他说：“最近我们一天借这个平台就能卖出10多包，可弥补大约15%生意量。平日卖3元的菜头粿卖给WhyQ买手也是3元，还无须使用线上平台操作。”

无须亲自线上操作 送餐平台WhyQ方便不谙科技小贩

平台联合创始人萨拉夫（Varun Saraf，31岁）介绍，WhyQ买手会以现金或电子支付向摊贩购买食物，靠向顾客收取每份食物1.50元的送餐费与25%食物附加费的利润模式运作。

2017年成立的WhyQ目前与超过70个小贩中心的3500多个摊位合作，日均订单量约为4000个，较去年疫情前翻了一倍。

许连碹受访时也特别提到WhyQ，认为这个模式特别方便不谙科技的小贩，让他们无须线上操作，也能从中获益。

被问及政府是否较为推崇WhyQ模式时，许连碹表示，当局以开放态度与不同业者进行探讨，目的都是为了让小贩文化持续下去，“小贩不会因不懂数码科技而吃亏”。

经营豆干薄生意50多年的李钟泉（70岁）在堂食禁令期间，仅靠顾客到档口打包，平日生意下挫五成。从未使用任何线上平台销售的他告诉《联合早报》，他并不抗拒加入线上平台，不过他有两点建议。

“一是保证送餐员和送餐途中的食物卫生，确保食物送到顾客时保温保质，我曾见过送餐员上厕所时，把待送食物也拿进厕所。二是有华文操作平台，这样我们用起来更有信心。”