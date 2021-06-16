感染群增九人累计25病例 红山景熟食中心延长关闭至本月26日

卫生部昨晚发文告指出，红山景巴刹与熟食中心员工及曾与他们密切接触的人陆续确诊，显示病毒传播范围广泛，因此须延长关闭时间。这个巴刹与熟食中心原定今天重开。

红山景巴刹与熟食中心冠病感染群持续扩大，至昨天已累计25起病例，卫生部宣布这个地点将继续关闭至下周六（26日）。

根据卫生部昨晚（6月15日）发布的文告，巴刹与熟食中心员工及曾与他们密切接触的人陆续确诊，显示病毒传播范围广泛，因此须延长关闭时间。这个巴刹与熟食中心原定今天重开。

红山景巴刹与熟食中心感染群昨天增加九起病例，其中五起早前已经隔离，其余四起是通过检测行动发现。

有三起新病例是红山景巴刹与熟食中心的小贩。他们是同住的印度籍37岁女摊贩与39岁男摊贩，以及77岁新加坡籍男摊贩。这三人都与早前确诊的74岁男杂货店员曾密切接触。

另一起病例是30岁印度籍建筑公司男主管，受雇于强枫建筑（Keong Hong Construction）。与他同住的四人之前已确诊，其中一人在红山景巴刹与熟食中心当厨房助理。

还有一起病例是33岁女清洁工。她是永久居民，受雇于新翔设施管理公司（SATS Facility Management）。她的同住家属是红山景巴刹与熟食中心的小贩，之前确诊。

在通过检测行动发现的病例中，一起是87岁新加坡籍退休男子。他经常光顾红山景巴刹与熟食中心与隔壁的第116座组屋商店，本月13日发烧，隔天看医生后确诊。

另一起是35岁印度籍男销售员，受雇于Halnaz冷冻食品公司。他上月16日开始居家办公，但偶尔会到公司设在红山景巴刹与熟食中心的店铺。他本月12日发烧，两天后去看医生并确诊。

还有一起病例是35岁新加坡籍女教师，在KidsCampus托儿所菜市分所任教。她的家属是直落布兰雅通道熟食中心小贩，之前已确诊，但没向当局通报女教师曾与他接触。女教师没有出现症状，而是前天在全科诊所接受检测后确诊。

剩余一起是72岁新加坡籍退休男子。他本月13日咳嗽与喉咙痛，隔天去看医生，抗原快速检测呈阴，但他在同一天发烧，聚合酶链式反应（PCR）检测昨天呈阳。这名男子被归为红山景巴刹与熟食中心感染群，但卫生部没说明他与这个感染群的关联。

新增无关联病例包括女佣两感染群脱离名单

另外，有一起病例与昨天被列为无关联的一起病例有关，两人未列入任何一个感染群。这起病例是一名35岁新加坡籍男子，在星网电子付款公司（NETS）担任高级执行员。他本月13日发烧与喉咙痛，隔天去看医生后确诊。

比他早一点确诊的是36岁新加坡籍女子，两人是家属关系。这名家庭主妇本月8日发烧，两天后失去味觉与嗅觉，却迟至14日才求医。

无关联病例方面，新增的四起病例除了上述家庭主妇，还包括一名41岁的菲律宾女佣。她在本月14日出现喉咙痛、咳嗽等症状。雇主当天带她到区域检测中心，冠病聚合酶链式反应的检测结果呈阳性。血清检测的结果为阴性，显示她早前受感染。这名病患已接种第一剂疫苗。

另外两个无关联病例，一名在Imperva Singapore当销售代表的30岁新加坡籍女子，一名是目前无业的35岁新加坡籍男子。

由于白沙坊感染群和与64岁无业女永久居民有关的感染群过去28天没有新增病例，鉴于已过了两个病毒潜伏期，这两个感染群已不再列入感染群名单。

截至昨天中午，本地确诊病例累计6万2315起。