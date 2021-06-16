感染群包括至少两户同住者 近半数病例为摊贩和助手 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思敏 林慧敏 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 到过红山景第115座和第116座组屋商店的公众昨天到第125A座凉亭免费接受冠病检测。人龙当中有不少年长者，从排队到完成检测约一小时。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 红山景巴刹与熟食中心感染群的25起病例中，有12人是该巴刹或熟食中心的摊贩与助手，也至少包括两户同住者。随着确诊病例增加，这座巴刹与熟食中心自星期天（13日）起关闭进行彻底清洗与消毒，直到本月26日。逾九成摊贩还在隔离红山景小贩商联会财政白清和（58岁）受访时指出，超过九成摊贩至今还在隔离。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 红山景感染群 本地疫情 冠状病毒19 马西岭组屋底层“卷水重来” 超市走廊一片“汪洋” 出钱卖力要当网红 记者30天“试验”后喊难