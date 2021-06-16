感染群包括至少两户同住者 近半数病例为摊贩和助手

红山景巴刹与熟食中心感染群的25起病例中，有12人是该巴刹或熟食中心的摊贩与助手，也至少包括两户同住者。

随着确诊病例增加，这座巴刹与熟食中心自星期天（13日）起关闭进行彻底清洗与消毒，直到本月26日。

逾九成摊贩还在隔离

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红山景小贩商联会财政白清和（58岁）受访时指出，超过九成摊贩至今还在隔离。