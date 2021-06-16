马善高：要应对世俗社会挑战 回教社群须建立现代知识体系

回教社群必须建立知识体系，探讨治理、社会契约和科技等现代社会面对的课题与挑战，为回教徒在世俗社会中提供指导。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天下午在“成功社群国际会议”（International Conference on Communities of Success，简称ICCOS）的会前网络研讨会上，探讨如何在冠病疫情中建立成功回教社群时指出，在回教徒居少数的不同社会，应对现代社会独特挑战的知识体系，无论在理论或实践上“既不合适也缺乏组织”。