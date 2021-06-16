马善高：要应对世俗社会挑战 回教社群须建立现代知识体系 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 回教社群必须建立知识体系，探讨治理、社会契约和科技等现代社会面对的课题与挑战，为回教徒在世俗社会中提供指导。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天下午在“成功社群国际会议”（International Conference on Communities of Success，简称ICCOS）的会前网络研讨会上，探讨如何在冠病疫情中建立成功回教社群时指出，在回教徒居少数的不同社会，应对现代社会独特挑战的知识体系，无论在理论或实践上“既不合适也缺乏组织”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马善高 回教徒 马西岭组屋底层“卷水重来” 超市走廊一片“汪洋” 出钱卖力要当网红 记者30天“试验”后喊难