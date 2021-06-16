60岁每天跑最少15公里

喜欢长跑和竞走运动的江月金表示，运动健将在做任何运动前都会有周详的计划，制定明确的目标，好好调动身体的每一块肌肉。

人们在做运动时，一旦脑海中浮现想放弃的念头，即便身体还能承受，有些人也会选择不再前进。

对60多岁还热衷于耐力运动的江月金（译音）来说，人类的身体运行机理非常奇妙。她发现，肌肉在不断地锻炼后有“学习”的能力，因此运动健将除了得学会如何在比赛中激励自己，在精神层面下工夫，他们在做任何运动前也要有周详的计划，制定明确的目标，好好调动身体的每一块肌肉。

访问退休人士江月金时，她给笔者展示手上戴的运动手表。她说：“我每天在运动前后都会注意手表上的每一项指标，这些数据能告诉我们很多关于身体的状态。有时候要超越自我，不仅要聆听身体，也要相信自己的身体还有调适的空间，还能做得更多。”

江月金喜欢长跑和竞走运动，过去也常参加垂直马拉松比赛。不过其实她算是很晚才接触运动，一直到大约40岁时才开始为了瘦身而跑步。“我以前可以说是个胖子，因为开始长跑，我在短短三个月内瘦了不少，也变得更健康。”

我国首次举办垂直马拉松赛是在1987年，比赛当时在73层楼高的史丹福瑞士酒店（当时称为威信史丹福酒店）举办，那是上世纪80年代全世界最高的酒店。江月金自豪地分享说，她也参与过这项马拉松赛。她记得女子组冠军时间大约为九分钟，自己则花了约12分钟，算是不错的成绩。

冠病疫情打乱了每个人的生活步伐，但江月金庆幸跑步与竞走不太受影响，她几乎每天都坚持跑15至20公里。去年10月，她参加虚拟竞走运动，短短三星期完成了380公里的竞走。