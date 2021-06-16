盼带进艺术文化遗产等独立租户 商联会以租金折扣吸引新摊位业者入驻牛车水 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年6月16日 5:00 AM 史密斯街、丁加奴街等一带的牛车水街市共有69个独立摊位，有一部分已关闭，包括售卖旅游纪念品的摊位。牛车水商联会因此希望通过租金优惠吸引新租户，为牛车水注入活力。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 从今年7月9日至明年1月10日期间，摊主的租金将调低。首五个月，摊主享有60％的租金折扣，第六个月则免租。这项优惠不限于新租户，现有的独立摊位业者也同样得到帮助。为独立摊位业者提供超过六成的租金折扣，牛车水商联会希望鼓励新租户入驻牛车水街市，特别是推广艺术、文化遗产与本地品牌的商家，把牛车水打造为更有吸引力的景点。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 牛车水 生意 租金优惠 马西岭组屋底层“卷水重来” 超市走廊一片“汪洋” 出钱卖力要当网红 记者30天“试验”后喊难