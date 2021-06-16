盼带进艺术文化遗产等独立租户 商联会以租金折扣吸引新摊位业者入驻牛车水

从今年7月9日至明年1月10日期间，摊主的租金将调低。首五个月，摊主享有60％的租金折扣，第六个月则免租。这项优惠不限于新租户，现有的独立摊位业者也同样得到帮助。

为独立摊位业者提供超过六成的租金折扣，牛车水商联会希望鼓励新租户入驻牛车水街市，特别是推广艺术、文化遗产与本地品牌的商家，把牛车水打造为更有吸引力的景点。