盼带进艺术文化遗产等独立租户 商联会以租金折扣吸引新摊位业者入驻牛车水

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来自 / 联合早报

文 /
胡洁梅

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

史密斯街、丁加奴街等一带的牛车水街市共有69个独立摊位，有一部分已关闭，包括售卖旅游纪念品的摊位。牛车水商联会因此希望通过租金优惠吸引新租户，为牛车水注入活力。（叶振忠摄）
史密斯街、丁加奴街等一带的牛车水街市共有69个独立摊位，有一部分已关闭，包括售卖旅游纪念品的摊位。牛车水商联会因此希望通过租金优惠吸引新租户，为牛车水注入活力。（叶振忠摄）

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从今年7月9日至明年1月10日期间，摊主的租金将调低。首五个月，摊主享有60％的租金折扣，第六个月则免租。这项优惠不限于新租户，现有的独立摊位业者也同样得到帮助。

为独立摊位业者提供超过六成的租金折扣，牛车水商联会希望鼓励新租户入驻牛车水街市，特别是推广艺术、文化遗产与本地品牌的商家，把牛车水打造为更有吸引力的景点。

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