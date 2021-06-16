全国人口普查：更少适婚年龄者脱单 与性别学历有什么关系？

越来越多新加坡居民迟婚或保持单身是众所周知的大趋势，但单身人士的增幅有多快？脱单与学历及性别又存在着什么关系？

这些问题都能从2020全国人口普查中找出一些答案。

新加坡全国人口普查每10年进行一次，最新的人口普查是从2020年2月至年底间进行，对15万户家庭进行抽样访问，详细了解国人的各个生活层面。从这些数据中，大家能更了解新加坡居民的面貌，政府也能从中调整政策以跟上新的大趋势。

zaobao.sg聚焦单身人士和家庭用语这两个课题，带大家了解本地社会过去10年来出现哪些变化。

适婚年龄单身人士比率增加 也越来越迟婚

普查显示，几乎每个年龄层的单身人士比率都在增加，但新加坡整体的单身率仍从2010年的32.2%微降至31.5%。虽然看起来不合逻辑，但报告解释，这是因为随着本地人口老龄化，年长者越来越多，而年长者的单身比率正好又低，所以拉低了单身者比率。

但除了年长人士，不论是男性或女性，20岁至49岁的单身人士比率都在过去10年增加，而这个趋势在较年轻群组当中更为明显，可见越来越多人迟婚或保持单身。

半个多世纪前，很多本地居民在20岁至24岁时就结婚生子，但这个年龄层的已婚者如今不到5%。现今的“适婚年龄”一般从25岁至29岁之间开始，但这个年龄层的单身人士仍相当多，男性占81.6%，女性则占69%。这个年龄层的女性是单身人士增长最多的群体，10年前只有约一半（54%）单身，如今却占了近七成（69%）。

到了30岁至34岁，仍有41.9%的男性和32.8%的女性单身，分别比10年前的37.1%和25.1%高。35岁之后，单身女性的比率就没有大幅减少，意味着35岁或之后脱单的女性不多。相比之下，男性在40岁之后才比较少脱单。

与10年前不同的是，以往每个年龄层的男性单身率比女性都高，但如今45岁至49岁的女性单身率（15.3%）超越了男性（14.1%），越来越多女性保持单身。

至于这些单身人士当中，有多少是自己选择保持单身，或是因为找不到对象而未婚，则是现有数据无法告诉我们的。

男性学历越低越难脱单 女性相反

下来我们根据学历来解读单身人士比率，从中可见男女在社会上的差异。当局只抽取了30岁至39岁以及40岁至49岁这两个年龄层的单身人士教育程度进行分析，这里重点谈30岁至39岁这个群体。

女性的教育程度越高，单身率就越高。教育程度高的女性一般享有经济独立，不须结婚“投靠”他人。高学历的女性可能有更强的事业心，想要把时间精力专注在事业上，所以就算有计划结婚生子也可能被推迟。

然而，男性的情况却恰恰相反。有大学文凭的男性单身比率较低，反而是学历较低的男性更可能保持单身。社会或许仍觉得男性在婚姻中得有经济上的担当，因此社会经济地位较高的男性寻找结婚对象时更吃香。

虽然学历对各性别的单身者比率有不同影响，但基本上单身人士比率的上涨趋势，仍是所有教育程度的男女中可看见的。然而，有大学学历的男女当中，单身人士比率在过去10年的增幅是最大的。

另外，在不同种族群体当中，华人的单身比率向来是最高的，不论是男或女、三十或四十来岁、10年前或现在，华人的单身者比率都比本地的马来族和印度族居民高出不少。

更多本地华族居民在家主要讲英语 但四分之三仍会使用华语

全国人口普查除了收集本地居民的身份资料，也询问了他们生活中的习惯。其中一个华文读者会感兴趣的，是有多少人还在家里讲华语。今年的调查显示，在家中主要以英语交谈的本地居民（48.3%）首次超越以华语交谈的人（29.9%）。在上一次2010年的调查中，以华语为主要家庭用语的人（35.6%）还是多过英语（32.3%）。

话虽如此，这不代表讲华语的人就一定少了。2020年的人口普查报告首次收集了本地居民在家使用的第二种语言，以更全面地体现新加坡的多元语言环境。结果发现，虽然越来越多人家里主要讲英语，但不至于完全跟母语脱节，他们在家里还是会用这些语言。

我们来看华人当中，有多少人在家讲英语时也用其他语言。

主要家庭语言为英语的华人当中，有75.5%的人表示他们在家第二常用的语言是华语，另有9.8%则用华族方言，只有12.7%的人在家完全说英语。这也意味着，只有约6%的华人在家只说英语。

超过四分之三的孩童主要在家讲英语

调查报告也根据年龄层和教育程度进一步分析主要在家讲英语的人。大致的趋势跟多数人猜测的相似，越年轻的人有越多在家主要讲英语，而教育程度越高的人也越多人用英语。更值得关注的是，主要家庭用语为英语的人占多大比率以及增长多快。

在华人当中，超过四分之三（77.4%）的5岁至14岁孩童和少年主要在家讲英语，比2010年的51.9%增加了近一半。在家主要讲英语的15岁至24岁的青年，则从40.7%增加至69.2%。

若从另一个角度来看，2010年的5岁至14岁的孩童，其实就是2020年的15岁至24岁青年，而相同的一群人在家主要用英语的比率也在过去10年增加了，从51.9%增加至69.2%。这一现象是否因为年轻人在学校或工作场所多用英语后而在家也改用英语，不得而知。

另外，教育程度越高的人，越多人的主要家庭用语会是英语。有大学教育程度的人当中，有61.2%在家主要讲英语，比10年前的49.4%来得多出近四分之一。相比之下，教育程度低于中学的人，只有9.6%在家讲英语，跟10年前的6.4%相差不远。