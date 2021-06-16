疑杂物引发大火 “老人”组屋百户大疏散

疑杂物引发大火，吞噬整间租赁租屋单位，现场频传爆破声，整座“老人”组屋瞬间断电！100户家庭以及楼下乐龄社区之家约140人紧急疏散，至少七人吸入过量浓烟被送院，不少行动不便的老人在逃命时，甚至得放弃轮椅，互相搀扶，颤颤巍巍走下楼梯。

火患发生于今早9时45分左右，地点是宏茂桥6道第123座组屋的一个七楼单位。

根据读者提供的视频与照片，单位厨房的窗口冒出熊熊火光，火焰熏黑了外墙，而且直逼楼上单位，周围的住户纷纷顺着楼梯下楼疏散。视频中也隐约可见屋内堆满了杂物。

事发组屋的一楼至四楼，是亚洲妇女福利协会（AWWA）乐龄社区之家的所在地，协会健康与年长者护理副主任塞冉（Sairam Azad，45岁），当时正在给乐龄人士上课，突然听见火警响起。

他形容当时的情况：“我们立刻派人查看发生了什么事，准备安排乐龄人士疏散。接着房间就断电了，变得一片漆黑，楼上还传来噼里啪啦的声响，大家于是立刻往楼下疏散。由于火患发生后电梯是无法使用的，一些行动不便的年长者只好舍弃轮椅，互相搀扶着，慢慢走下楼，工作人员轨后才帮他们把轮椅抬下楼。”

住在10楼的居民王先生（53岁）说，他闻到刺鼻的烧焦味，又听见消防车鸣笛，已经感觉有事发生，所以立即下楼逃生。

王先生说：“失火单位住着一名八旬老汉，一个人住，平时很少和邻居来往。他身材不高，常光着膀子下楼喂猫，时不时会自言自语。”

居民多是老人妇孺

被疏散的人多数是年迈老人，还有妇女和孩子。数人因吸入过量浓烟，需要戴上氧气罩。

失火组屋的居民多数是乐龄人士，因此有人搬来椅子让老人在楼下坐着休息，等待火势被扑灭。

据记者观察，数名居民相信因吸入过量浓烟，须戴上民防提供的氧气罩坐着休息，一名妇女手中抱着孩子让孩子用氧气罩吸氧。

杨厝港区国会议员叶汉荣也到场了解情况，他透露至少有上百户居民被疏散，而需要吸氧的居民多数住在失火单位楼上，应该是浓烟飘入屋内，导致他们吸入过量的浓烟。

“一些居民原本就有哮喘等疾病，那些情况比较严重的已经直接被送往医院。”

失火单位摆满神像

失火单位内摆满神像，居民猜测老汉或在拜拜时不慎导致火患。

记者走访现场时，失火单位内已经被烧成废墟，窗口处还摆放着一些杂物，另一个角落则摆满了各式各样的神像，以及一些字画等。

其中一尊神像高一米左右，摆放在红色桌子上，前方摆放了一个香炉，相信居民平日都有点香供奉。

一名不愿具名的居民说：“我知道他平时有拜拜的习惯，但不知道清楚是不是他在拜拜时，不小心导致火患发生。”

