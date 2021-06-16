一步一步教你使用四种冠病自助检测仪

卫生科学局至今批准了四种冠病自助检测仪，方便公众随时在家进行检测并快速得知结果。虽然它们都是抗原快速检测（Antigen Rapid Test），但用法稍微不同，你可否知道它们的差别？

zaobao.sg整理四种检测仪的使用方法，看哪个检测方法最适合你。就算自助检测仪没有附上华文指示也无须担心，不论你购买哪个牌子的检测仪，都可参考这套图表自行检测。

每种检测的敏感度（sensitivity）和特异性（specificity）都不同，这也是购买检测仪的考量因素之一。敏感度指的是能准确找出受感染者，把他的样本测为阳性而非假阴的能力；特异性看的是能多准确把未受感染者的样本测为阴性而非假阳。两者都越高越好。

Abbott PanBio COVID-19 Antigen Self-Test：

Quidel QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test：

SD Biosensor SARS-CoV-2 Antigen Self-Test Nasal：

SD Biosensor Standard Q COVID-19 Ag Home Test：

不论使用哪种检测仪，有几点得注意：

确保检测仪没有过期

双手千万不要触碰拭子头

必须在规定时间内检查检测结果，要不然结果可能不准确

目前，售卖自助检测仪的本地三大药房佳宁（Guardian）、仁益（Unity）以及屈臣氏（Watsons）暂时只售卖较早获批准的Abbott和QuickVue的检测仪。记者将三家药房的售价整理成图表，方便你货比三家。每种品牌售卖有不同数量的包装，你可以根据需要购买最适合的检测仪。

屈臣氏发言人透露，他们在6月17日会调低价格，与其他药房的价格相似，下来在必要时也会再调整价格。