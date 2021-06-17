社区病例增19起近两周最多 红山景感染群多13人确诊累计39人

13起被计入红山景巴刹与熟食中心感染群的本地新增社区病例中，有八人早前已被隔离，余下五人是通过检测行动发现的。该感染群已扩大至39人。

本地昨天新增24起冠病确诊病例，其中19起来自社区，是过去近两周以来单日社区病例最多的一天。

新增社区病例中，13起列入红山景巴刹与熟食中心感染群。其中八人早前已被隔离，余下五人是通过检测行动发现的。加上14日通报的一起无关联病例确定与此感染群有关联，感染群已扩大至39人。

根据卫生部文告，红山景巴刹与熟食中心感染群新增病例中，一人是巴刹与熟食中心的熟食摊贩。这名60岁男子与早前确诊的74岁服饰摊贩有过密切接触，他12日已被隔离，隔天受检后确诊。

另有一名69岁在食肆New Changi Eating House当摊位助手的女子，有时也会在红山景巴刹与熟食中心的摊位帮忙，她最近一次工作是在本月6日。她并未出现症状，14日接受当局为巴刹员工进行的检测后确诊。

另有四起新病例是巴刹与熟食中心常客，他们分别是76岁和82岁的退休者、63岁男自由业者以及64岁男德士司机。

与该感染群有关的病例还包括一名就读于圣婴德兰女校（CHIJ St. Theresa’s Convent）的12岁女生，以及一名就读于颜永成学校的15岁女生。两人都是早前确诊病例的同住家属。

卫生部自本月12日，已隔离上个月25日起在红山景巴刹与熟食中心工作的239名职员和摊主。卫生部昨天说，他们当中，共有14人确诊感染冠病。

曾到两座组屋3387访客 自愿检测至今五人呈阳

当局也已于本月15日完成对红山景第115座和116座组屋商店人员的检测。截至昨天中午，144名店主和职员的检测结果皆呈阴性。

此外，有3387名到过这两座组屋的访客自愿接受检测。其中，五人检测呈阳性，2365人检测呈阴，另有1017人的结果尚未出炉。

卫生部昨天也完成对爱雍·乌节的强制检测工作。截至昨天中午，3464名职员和访客的检测结果皆呈阴性。

另有1万1395名访客自愿接受检测。其中一人检测呈阳，1万零248人检测呈阴，另有1146人的结果尚未出炉。

昨天新增三起无关联病例，包括一名85岁妇女，以及两名分别为47岁和32岁的印度尼西亚籍女佣。

32岁女佣因发烧、喉咙痛和咳嗽，15日到全科诊所求诊并在受检后确诊。她也因到访过红山景两座组屋，同日接受社区检测。

与这名女佣同住的一名84岁退休老妇，同样因到访两座组屋而在15日接受检测，同日确诊。她是昨天新增社区病例中唯一未被列入感染群的关联病例。

五起输入病例中，两人是分别从印度和英国返新的本地公民或永久居民，另三人都是从印度尼西亚入境的外籍女佣。他们抵新后已履行居家通知。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万2339起。