升学道路不因低收家庭受限 积极向上成为家中第一个大学生 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 王明杰凭着自己的努力，加上政府和华社自助理事会等民间机构的支援，如今正准备入读南洋理工大学会计系。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 出身低收入家庭的王明杰从不觉得自己没出路，除了努力向学，他积极把握自我提升的机会。他将在8月入读南洋理工大学会计系，成为家中第一个大学生。22岁的王明杰前年毕业于义安理工学院商学院，是该年全院成绩最优秀毕业生之一。他上个月完成国民服役，目前打兼职工，帮补家用。王明杰与家人同住红山三房式组屋。他的双亲只有中学学历，父亲是清洁工，母亲是家庭主妇，17岁的妹妹就读南洋理工学院。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人口普查 教育 社会流动性 工程师修注塑机遭模板砸死 验尸官裁定为不幸工伤意外 【漫画】担心工作不安稳？转换跑道选择多