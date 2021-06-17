升学道路不因低收家庭受限 积极向上成为家中第一个大学生

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年6月17日 5:00 AM

王明杰凭着自己的努力，加上政府和华社自助理事会等民间机构的支援，如今正准备入读南洋理工大学会计系。（受访者提供）
王明杰凭着自己的努力，加上政府和华社自助理事会等民间机构的支援，如今正准备入读南洋理工大学会计系。（受访者提供）

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出身低收入家庭的王明杰从不觉得自己没出路，除了努力向学，他积极把握自我提升的机会。他将在8月入读南洋理工大学会计系，成为家中第一个大学生。

22岁的王明杰前年毕业于义安理工学院商学院，是该年全院成绩最优秀毕业生之一。他上个月完成国民服役，目前打兼职工，帮补家用。

王明杰与家人同住红山三房式组屋。他的双亲只有中学学历，父亲是清洁工，母亲是家庭主妇，17岁的妹妹就读南洋理工学院。

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