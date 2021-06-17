英兰妮：了解各群体所面对挑战 人口数据按种族分有助量身定制措施

针对近期本地发生的几起种族歧视事件，英兰妮表示，种族歧视自古以来就存在。但她也认识到，这类情绪会不时浮现，因为人们无论出于何种原因，可能对某个种族心存愤懑。因此，我国社会要做的是加大力度、坚决抵御种族歧视。

我国不会进入“后种族时代”，因为维护种族和谐是一项持续进行的工作。将人口数据按种族划分也仍具意义，让政府可根据各群体所面对的特定挑战，量身定制措施。

协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，就“2020年全国人口普查”接受媒体访问时指出这点。

新加坡统计局在分析人口普查数据时，向来采用简称CMIO（华族、马来族、印族及其他种族）的种族划分法，但这个划分法推行至今，引发的争议越来越大。有者质疑，随着跨种族婚姻增加，CMIO是否已过时。

有记者因此询问，将人口数据按种族划分是否仍具意义。对此，英兰妮认为，问题背后的假设是，不收集这类数据也没关系，但事实并非如此。

她指出，如果没有基于种族的数据，就无从得知特定族群的具体情况。“比方说，某个族群，与其他族群相比境况不佳，但你无法知道有多少人受影响，也不知道问题是出在教育或其他方面，因为你拥有的只是一大块大数据。”

因此，收集这类数据是出于好的意图，确保不会有任何群体无意间落后，并了解可从哪里介入以提供援助。

英兰妮认为，统计局在解析和发布基于种族的数据时，也取得正确平衡，既让人们明白各族群的发展方向，却不造成伤害或分裂。

她说：“我们向来致力于让新加坡成为不同种族、宗教、群体能和平共处、共同繁荣的地方。这不代表你不考虑种族、宗教或语言，而是你必须非常努力地确保不同种族、宗教或语言的群体，在欣赏彼此差异时，能够真正和平、和谐地生活在一起。这项工作持续进行中。”

针对近期本地发生的几起种族歧视事件，她表示，种族歧视自古以来就存在。“它是丑陋的，不应在我国存在，须与之对抗。”

英兰妮：我国政策一视同仁

但她也认识到，这类情绪会不时浮现，因为人们无论出于何种原因，可能对某个种族心存愤懑。因此，我国社会要做的是加大力度、坚决抵御种族歧视。

与此同时，英兰妮强调，尽管社交媒体的讨论经常聚焦政府依据种族数据行事的少数事例，但我国政策是一视同仁的。以教育为例，只要是新加坡人便可就读政府学校，不论种族或宗教，并获得相同津贴。

学校也为所有种族的学生提供基本补课，但一小部分学生因家庭背景，即父母只说母语，而面对与他们种族文化相关的学习挑战，需要针对性的帮助。

英兰妮说，尽管舆论时而围绕我国是否还需要自助团体，但设立自助团体的用意正在于帮助各族群小部分有需要者，并且是通过他们能够理解和有共鸣的方式。

本地有依循种族划分而设的四大自助团体，即华社自助理事会、回教社会发展理事会、印度人发展协会和欧亚人协会。有关自助团体的争议围绕它们虽在援助弱势群体方面贡献良多，却强化了种族意识。