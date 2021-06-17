哈莉玛：疫情让各国推动绿色经济 为可持续复苏铺路 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年6月17日 5:00 AM 哈莉玛总统在联合国全球契约组织领袖峰会上以预录视频的方式发表主旨演讲，分享我国在协助企业和员工朝绿色经济转型中采取的策略。（总统办公室提供） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情让各国政府重新构思未来，为可持续复苏铺路。协助企业和员工朝绿色经济转型将帮助他们发挥关键作用，推动落实联合国2030年可持续发展议程。哈莉玛总统在联合国全球契约组织（United Nations Global Compact，简称UNGC）领袖峰会上，以预录视频的方式发表主旨演讲时指出，冠病疫情危及全球数十年的发展进步，失业人士到了明年预计达2亿零500万人，许多国家也正应对气候变化的挑战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛 联合国全球契约组织 工程师修注塑机遭模板砸死 验尸官裁定为不幸工伤意外 【漫画】担心工作不安稳？转换跑道选择多