哈莉玛：疫情让各国推动绿色经济 为可持续复苏铺路

冠病疫情让各国政府重新构思未来，为可持续复苏铺路。协助企业和员工朝绿色经济转型将帮助他们发挥关键作用，推动落实联合国2030年可持续发展议程。

哈莉玛总统在联合国全球契约组织（United Nations Global Compact，简称UNGC）领袖峰会上，以预录视频的方式发表主旨演讲时指出，冠病疫情危及全球数十年的发展进步，失业人士到了明年预计达2亿零500万人，许多国家也正应对气候变化的挑战。