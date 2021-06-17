何芝慧曾经在一家软技能培训公司当实习生，之后在大学迎新会上遇见了在另一家培训公司当过实习生的同学，两人创办了软技能测量与分析公司。

22岁的何芝慧有着双重身份，她不仅是新加坡国立大学心理学系的学生，更是软技能测量与分析公司Skilio的首席运营官。

年纪轻轻的何芝慧早在2019年就与两名志同道合的伙伴一起创立公司，通过这个平台，她希望学生们能够发现并培养自身的软技能。

何芝慧完成A水准考试后加入一家软技能培训公司当实习生，自此便对发展学生们的软技能产生了浓厚的兴趣。

她在大学迎新会上遇见了在另一家培训公司当过实习生的同学，两人一拍即合，创办软技能测量与分析公司的想法在她心中萌芽。

Skilio采用人工智能，客户须输入自己的经历，该程序便能识别客户的经历中展示的软实力。经过一段时间的持续经营与经历输入，平台能够告诉学生哪些方面有进步，以及需要继续努力的地方。“学校通常会请软技能培训公司来为学生授课，但都是一次性的，很难起到长久的作用。因此，我和我的合伙人便创建了这个平台，让客户能够长期培养自身的能力。”求学同时兼顾事业也为何芝慧带来了非常大的挑战。她笑说：“有时我也会感到迷茫，经营公司就要放弃一些学习时间以及和朋友们相处的时间，但这些也是必要的牺牲。”

何芝慧也提到，所修读的心理学与软技能发展也有共同点。她说：“两边的经历是相辅相成的，大学的学习也相对自由。我在大学时做过一个有关软技能测量的研究，教授们也十分欢迎对话。所以，两个方面的知识可以相互应用。”

未来，何芝慧希望在完成学业后继续发展公司，并寻求投资者，以壮大公司规模。