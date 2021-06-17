狮城“软饭王”一脚踏三船 “借走”三女逾11万元

女郎申诉，42岁狮城“软饭王”一脚踏三船，还“借”走三人逾11万4500元。

来自马来西亚的温小姐（28岁，行政人员）告诉《新明日报》记者，她去年中通过交友应用软件，认识了一名名42岁狮城男子，对方自称是一名室内设计师。

“聊了几天后，我们就相约见面，不久后发展成情侣。几个月后，他称要钱周转，我就把所有储蓄借给他，不久后他又说遇到经济问题，要我把薪水也给他。”

温小姐说，“男友”擅长甜言蜜语，不断保证会还钱，还要她向合法放贷公司借钱。

“他找了放贷公司，带我去办手续，钱一到手，他就花光，还再次伸手讨钱。我说没钱还债，他竟要我向另一间放贷公司借钱‘补洞’，结果我一共向两家公司借了1万5000元。”

温小姐也称，“男友”沉迷赌博，多次借钱搏杀，输光钱后又向她要钱。

“我每次于心不忍，在对方的游说下，我向上司和室友借钱，如今一共借出了3万7000元。”

直到前天傍晚，一名女郎萨米（假名，24岁）联系温小姐，自称是“男友”的另一名女友，自己才惊觉成了“第三者”。

“其实，他不只同时与两名女人交往，甚至一脚至少踏三船。我们也尝试联系其他女郎了解情况。他专挑无依无靠的年轻外国女子下手，骗财又骗色。如果加上另外两名女子，我们三人一共被借走了逾11万4500元。”

警方受询时也证实报案。

完整报道，请翻阅2021年6月17日的《新明日报》。

